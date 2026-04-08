O Milan, da Itália, colocou o astro do Barcelona, Robert Lewandowski, no topo de suas prioridades para reforçar o ataque na próxima temporada, com grandes esperanças de contratá-lo gratuitamente, em uma surpresa que pode agitar o mercado de transferências de verão.



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De acordo com o jornal italiano “Corriere della Sera”, o atacante polonês é considerado o “sonho do clube” pela diretoria do Rossoneri, que ambiciona garantir seus serviços após o término de seu contrato com o Barcelona no final da temporada atual.

O jornal destacou que, apesar do alto salário de Lewandowski, que pode representar um desafio financeiro para o clube italiano, o Milan está determinado a seguir em frente com a negociação.

Esse interesse surge em um contexto de queda no desempenho dos atacantes atuais da equipe durante a segunda metade da temporada, entre os quais se destacam Rafael Leão, Christian Pulisic e Christopher Nkunku, além do alemão Niklas Füllkrug, que chegou em janeiro passado e não apresentou o desempenho esperado.

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O jornal indicou que o Barcelona pode apresentar uma proposta para renovar o contrato de Lewandowski por mais um ano, mas o jogador polonês ainda não tomou sua decisão final, o que mantém as portas abertas para o Milan disputar com força sua contratação nas próximas semanas.



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O relatório revelou ainda que a diretoria do Milan pretende ouvir ofertas de pelo menos 50 milhões de euros pela venda de seu craque Rafael Leão no próximo verão, como parte de um plano abrangente para reestruturar o ataque e abrir espaço para novas contratações, que podem incluir a chegada de Lewandowski.