O negócio de Rodri coloca Bouaddi às portas do Manchester City

O marroquino Ayoub Bouaddi, estrela do Lille, está prestes a se transferir para o Manchester City, durante a atual janela de transferências de verão, para reforçar o elenco dos Citizens a partir da nova temporada.

O Manchester City busca a contratação de um novo meio-campista, e sua escolha recaiu sobre Bouaddi, para compensar a possível saída do espanhol Rodri rumo ao Barcelona.

Algumas reportagens da imprensa haviam apontado que o negócio da transferência de Rodri para o Barcelona já estava concluído, restando apenas o anúncio oficial.

Por sua vez, o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado, afirmou que o Manchester City se prepara agora para fechar o negócio da contratação de Ayoub Bouaddi, junto ao Lille, isso após a venda de Rodri ao Barcelona.

E acrescentou, através de sua conta no "X": "Foi alcançado um acordo sobre os termos pessoais há alguns dias, e a decisão já foi tomada: Bouaddi vai se juntar à equipe agora, e não em 2027".

Vale lembrar que Bouaddi, de 18 anos, foi um dos principais nomes da seleção de Marrocos que disputou a Copa do Mundo de 2026, na qual Marrocos chegou às quartas de final.

Algumas reportagens da imprensa esclareceram nos últimos dias que o negócio de Bouaddi pode custar aos cofres do Manchester City mais de 100 milhões de euros.







