O NEC se recupera de forma convincente contra o Willem II após um falso início de campeonato

O NEC se recuperou de forma convincente do falso início de campeonato contra o Telstar. O time de Nijmegen venceu, na segunda rodada da Eredivisie da VriendenLoterij, por 4 a 1 fora de casa contra o Willem II. A equipe de Dick Schreuder começou mal a partida, mas, depois do gol de abertura de Adam Tahaui aos 45+2 minutos, disparou rapidamente diante dos donos da casa de Tilburg.

Nos minutos iniciais, ainda quase não havia sinal de superioridade do time de Nijmegen. O Willem II chegou com perigo aos cinco minutos com Nathan Tjoe-A-On, mas Uriël van Aalst não conseguiu concluir a jogada com um chute.

O NEC teve a posse de bola com frequência, mas durante muito tempo não conseguiu furar a defesa do Willem II. Só aos 35 minutos a equipe de Dick Schreuder registrou sua primeira finalização, quando Tahaui chutou nas mãos do goleiro Karst de Leeuw, enquanto do outro lado Jaden Slory exigiu defesa do goleiro Robin Crettaz.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o NEC enfim abriu o placar. Tahaui marcou de cabeça no segundo minuto dos acréscimos, na segunda trave, e, embora o Willem II tenha reclamado que o estreante havia dado um empurrão antes do gol, o lance foi mantido após checagem do VAR.

Depois do intervalo, o NEC aumentou o ritmo imediatamente e Bryan Linssen teve quase de cara uma enorme chance, mas o atacante cabeceou para fora. Na sequência, o Willem II teve com Slory a possibilidade do empate, mas a tentativa dele foi desviada por Darko Nejašmic para escanteio.

Pouco depois, o NEC voltou a golpear e Tjaronn Chery fez o 0 a 2. Após um momento infeliz da defesa do Willem II, a bola sobrou nos pés dele, e o veterano driblou De Leeuw antes de completar com facilidade para o gol vazio.

Com isso, a resistência do Willem II estava quebrada e, aos 65 minutos, Linssen acabou com qualquer incerteza. O atacante ficou com a bola após um bate-rebate na área e finalizou forte para marcar, antes de o reserva Kaj Sierhuis, dois minutos depois e com assistência de Chery, também fazer o 0 a 4. O jogador que havia saído do banco acertou de primeira, no ar, um belo chute para o gol.

O Willem II ainda diminuiu no fim com o reserva Thomas Verheydt, mas o gol dele veio tarde demais para colocar o NEC em apuros. Para o atacante de 34 anos, que tem um rico passado na Keuken Kampioen Divisie, foi um gol em sua estreia na Eredivisie.

O time da casa ainda acertou a trave com Van Aelst, mas parou por aí em Brabante do Norte. Assim, o NEC conquista sua primeira vitória na Eredivisie nesta temporada e apaga a dolorosa derrota por 2 a 1 para o Telstar na rodada de abertura. Para o Willem II, depois de duas derrotas pesadas seguidas, o cenário é amargo.