O NEC não consegue empatar com o Feyenoord após um final de jogo alucinante

O NEC não conseguiu, neste sábado, igualar a pontuação (58) do segundo colocado, o Feyenoord. O terceiro colocado ficou no empate em 1 a 1 em uma partida emocionante contra o Telstar. No fim das contas, foi um ponto importante, sobretudo para os visitantes, na luta contra o rebaixamento da Vriendenloterij Eredivisie.

O NEC começou o jogo em casa com bastante ímpeto e criou algumas oportunidades de gol. No entanto, foi o Telstar que abriu o placar no molhado Goffert. Sem van Duijn, recentemente o grande herói contra o Sparta Rotterdam, marcou de perto depois que um chute falhado de Cedric Hatenboer caiu aos seus pés.

Devido à forte chuva, o árbitro Jeroen Manschot decidiu interromper temporariamente o confronto em Nijmegen aos 35 minutos. Após cerca de meia hora, a partida foi retomada. O Telstar continuou perigoso e foi para o vestiário com uma boa sensação e uma vantagem de 0 a 1, embora Sami Ouaissa ainda tenha perdido uma grande chance de empatar em 1 a 1.

Logo após o intervalo, o Telstar sofreu um revés ao ver Tyrone Owusu sair de campo lesionado. Soufiane Hetli foi seu substituto na equipe visitante, que precisa urgentemente dos pontos na luta contra o rebaixamento. O NEC reclamou um pênalti após uma colisão na área, mas Manschot não quis saber disso.

Dick Schreuder apostou tudo com o NEC e fez nada menos que quatro substituições, incluindo Bryan Linssen, que foi habilmente travado por Ronald Koeman Júnior, e Noé Lebreton, que saíram de campo. Entre outros, Youssef El Kachati e Koki Ogawa deveriam dar um novo impulso ao time da casa.

O NEC continuou pressionando e buscando o ataque, com um Correia nervoso à beira do campo. O Telstar lutou por cada metro, mas também enfrentou dificuldades nas condições adversas do De Goffert. Enquanto isso, os torcedores do NEC ficavam cada vez mais impacientes, enquanto o tempo passava em desvantagem para o terceiro colocado.

O empate em 1 a 1 finalmente aconteceu aos 86 minutos. Danilo colocou a bola na cara de Tjaronn Chery, que enganou Koeman à queima-roupa. Isso garantiu um final de jogo extremamente emocionante. Ogawa teve a chance do 2 a 1 logo em seguida, mas chutou por cima da trave. Do outro lado, Gonzalo Crettaz fez uma defesa fabulosa em um cabeceio de Jelani Seedorf.

O NEC voltou imediatamente ao ataque e marcou o 2 a 1. Ogawa acertou a trave e El Kachati não perdiu a chance, marcando com um belo chute de bicicleta. Euforia em Nijmegen, que, aliás, desapareceu rapidamente. Segundo o VAR, El Kachati estava em posição de impedimento, o que levou Manschot a anular o gol. No fim das contas, não houve vencedor após um final de jogo de loucura, com Philippe Sandler vendo ainda uma bola ser tirada da linha. O Telstar está praticamente a salvo do rebaixamento direto, já que a diferença para o NAC Breda é de seis pontos, faltando ainda duas partidas.