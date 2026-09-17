Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Tadic KabarIMAGO
Sam Vreeswijk
Traduzido por

O NEC começa sua aventura na Liga Europa com uma dura derrota diante da Juventus

Juventus x NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen
Liga Europa
K. Alajbegovic
N. Gonzalez
N. Woltemade
N. Polster
R. Kolo Muani
M. Celik

O NEC começou a campanha na Liga Europa com uma dolorosa derrota. Em Turim, a equipe do técnico Dick Schreuder foi goleada por 5 a 0 pela Juventus na noite de quinta-feira.

O NEC teve de atuar sem o suspenso Gonzalo Crettaz, o que fez com que Nikolas Polster começasse no gol. Além disso, nomes conhecidos como Tjaronn Chery, Dusan Tadic e Bryan Linssen estiveram ‘normalmente’ entre os titulares dos visitantes. Na Juventus, Teun Koopmeiners começou no banco.

Já aos três minutos, o NEC escapou por pouco, quando um gol de Federico Gatti foi anulado porque ele havia cometido uma falta em Polster. Pouco depois, porém, saiu o gol: Nicolás González foi lançado em profundidade, Polster saiu do gol, mas errou completamente a bola. Assim, González teve apenas o trabalho de empurrar para fazer 1 a 0.

E a Juventus seguiu em frente. Polster ainda defendeu uma cabeçada de Nick Woltemade, mas não teve chances diante de um chute forte de fora da área de Kerim Alajbegovic: 2 a 0. Pouco depois, o próprio Woltemade converteu o 3 a 0 em cobrança de pênalti, após falta de Almugera Kabar em González.

Para piorar, o NEC ainda foi obrigado a fazer uma substituição entre esses dois gols. Clement Bischoff, que sofreu uma lesão no tendão da coxa, foi substituído por Dennis Geiger.

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
Campeonato Italiano
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA

Aliás, não foi como se o NEC não tivesse criado nenhuma chance no primeiro tempo. Noé Lebreton e Kabar viram suas finalizações serem defendidas por Kamil Grabara, enquanto Bryan Linssen chutou por cima.

No segundo tempo, inicialmente aconteceu bem menos. A Juventus tirou o pé, enquanto o NEC só levou algum perigo em um chute de longa distância de Geiger.

No último quarto de hora, a bola ainda entrou mais duas vezes: primeiro Zeki Çelik marcou após passe para trás de Randal Kolo Muani (4 a 0); pouco depois, o próprio Kolo Muani, livre em profundidade, driblou Polster na saída do gol para empurrar e fazer 5 a 0. Esse também foi o placar final.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google