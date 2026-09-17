O NEC começou a campanha na Liga Europa com uma dolorosa derrota. Em Turim, a equipe do técnico Dick Schreuder foi goleada por 5 a 0 pela Juventus na noite de quinta-feira.
O NEC teve de atuar sem o suspenso Gonzalo Crettaz, o que fez com que Nikolas Polster começasse no gol. Além disso, nomes conhecidos como Tjaronn Chery, Dusan Tadic e Bryan Linssen estiveram ‘normalmente’ entre os titulares dos visitantes. Na Juventus, Teun Koopmeiners começou no banco.
Já aos três minutos, o NEC escapou por pouco, quando um gol de Federico Gatti foi anulado porque ele havia cometido uma falta em Polster. Pouco depois, porém, saiu o gol: Nicolás González foi lançado em profundidade, Polster saiu do gol, mas errou completamente a bola. Assim, González teve apenas o trabalho de empurrar para fazer 1 a 0.
E a Juventus seguiu em frente. Polster ainda defendeu uma cabeçada de Nick Woltemade, mas não teve chances diante de um chute forte de fora da área de Kerim Alajbegovic: 2 a 0. Pouco depois, o próprio Woltemade converteu o 3 a 0 em cobrança de pênalti, após falta de Almugera Kabar em González.
Para piorar, o NEC ainda foi obrigado a fazer uma substituição entre esses dois gols. Clement Bischoff, que sofreu uma lesão no tendão da coxa, foi substituído por Dennis Geiger.
Aliás, não foi como se o NEC não tivesse criado nenhuma chance no primeiro tempo. Noé Lebreton e Kabar viram suas finalizações serem defendidas por Kamil Grabara, enquanto Bryan Linssen chutou por cima.
No segundo tempo, inicialmente aconteceu bem menos. A Juventus tirou o pé, enquanto o NEC só levou algum perigo em um chute de longa distância de Geiger.
No último quarto de hora, a bola ainda entrou mais duas vezes: primeiro Zeki Çelik marcou após passe para trás de Randal Kolo Muani (4 a 0); pouco depois, o próprio Kolo Muani, livre em profundidade, driblou Polster na saída do gol para empurrar e fazer 5 a 0. Esse também foi o placar final.