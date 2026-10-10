O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, chamou a atenção durante o clássico contra o Al-Hilal, ao marcar um belo gol contra seu compatriota Yassine Bounou, goleiro do "líder", na noite de sábado, pela oitava rodada da Liga Roshan Saudita, alcançando uma marca histórica segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas de futebol.

O gol de En-Nesyri saiu aos 22 minutos do primeiro tempo, depois que ele aproveitou um passe magnífico de seu companheiro Marwan Al-Sahafi, antes de disparar um chute foguete que balançou as redes, em um lance que refletiu a precisão do atacante marroquino e sua capacidade de aproveitar as oportunidades nos grandes confrontos.

De acordo com a rede "Opta", o gol de En-Nesyri é o primeiro marcado pelo Al-Ittihad contra o Al-Hilal de fora da área na Liga dos Profissionais Saudita, desde o gol de Saud Abdulhamid em abril de 2021, colocando o atacante marroquino sua marca no histórico dos confrontos entre os dois rivais com um feito estatístico notável.

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E o destaque do gol de En-Nesyri não parou nessa estatística, já que ele se tornou o quinto jogador marroquino a conseguir balançar as redes de Bounou na Liga dos Profissionais Saudita, juntando-se a uma lista que inclui seus compatriotas Abderrazak Hamdallah, Karim El Berkaoui, Mourad Batna e Romain Saïss.

Esse feito reflete a particularidade do confronto entre En-Nesyri e Bounou, que têm uma relação especial nas fileiras da seleção marroquina, mas se transformaram em rivais durante o clássico, depois que o atacante do Al-Ittihad conseguiu surpreender o goleiro do Al-Hilal com um chute potente que ele não conseguiu defender.

Assim, o gol de En-Nesyri não foi apenas uma tentativa bem-sucedida de dar ao Al-Ittihad a vantagem em uma das partidas mais importantes da rodada, mas carregou significados estatísticos marcantes, ao encerrar uma espera de mais de cinco anos por um gol do Al-Ittihad de fora da área contra o Al-Hilal, inscrevendo seu nome em uma lista restrita de jogadores marroquinos que balançaram as redes de Bounou na Liga dos Profissionais Saudita.







