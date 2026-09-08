Rick Kruys é o novo técnico principal do NAC Breda, anunciou nesta terça-feira o clube da Keuken Kampioen Divisie. O profissional de Utrecht assinou contrato de dois anos no Rat Verlegh Stadion e vai comandar o primeiro treino já na quarta-feira.
"Entre vários candidatos, fomos de imediato com tudo por Rick Kruys. Ele sabe o que significa brigar por títulos na Keuken Kampioen Divisie. Rick conhece nossa ambição clara e quer começar a trabalhar nisso imediatamente", declarou o diretor técnico Peter Maas no site do clube.
"Estou genuinamente orgulhoso por ser treinador do NAC", comemorou Kruys após sua nomeação em Breda. "Todos sabem como o clube é vivido na cidade e pelos torcedores. Isso também combina comigo. Minha tarefa é começar a trabalhar imediatamente com a comissão técnica e o elenco. O primeiro jogo já está logo aí, na sexta-feira, mas isso é algo que, na verdade, só me faz ficar na expectativa."
Kruys, de 41 anos, levou o FC Volendam à Vriendenloterij Eredivisie em 2025. A aventura durou apenas uma temporada, já que o clube foi rebaixado depois de perder para o Willem II nos pênaltis, na final dos play-offs.
O novo técnico do NAC trabalhou anteriormente como interino e auxiliar técnico no FC Utrecht e também foi o responsável principal no VVV-Venlo. Com o clube de Limburgo, ele alcançou os Keuken Kampioen Play-Offs.
"Como jogador, Kruys foi durante anos uma peça muito valorizada em Utrecht. Também foi assim no FC Volendam, no Excelsior Rotterdam e no sueco Malmö FF", diz o texto no site do NAC.
Kruys é o sucessor de Carl Hoefkens, demitido na segunda-feira. "Neste verão, foi feita uma avaliação ampla com Hoefkens. Infelizmente, alguns pontos de melhoria dessa avaliação não foram concretizados, o que faz com que o NAC se sinta obrigado a tomar esta decisão agora", foi a justificativa apresentada.