Um relatório espanhol elogiou o jovem jogador em ascensão do Zamalek, que brilhou diante do Barcelona na Copa do Mundo de Clubes de handebol, disputada no Cairo.

O Barcelona conquistou uma vitória importante sobre o Zamalek pelo placar de 39-29, classificando-se para a final do Mundial de Clubes disputado no Egito, onde disputará o título na próxima quinta-feira contra o Füchse Berlin ou o Veszprém, que se enfrentam hoje pela vaga de classificação no segundo grupo.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que, para além da vitória, a partida contra o Zamalek revelou uma nova estrela em formação: o lateral direito Youssef Ahmed, que jogou aos 17 anos contra o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa com ousadia e precisão dignas de um grande jogador — o artilheiro de sua equipe com oito gols em 10 finalizações, e decisões muito interessantes para alguém dessa idade.

Ahmed, com seu 1,87 metro de altura, foi sem dúvida o jogador mais perigoso do Zamalek. E, apesar das diferenças, sua estrutura física, seus movimentos, seu comportamento e sua decisão lembram fortemente Marcos Fis, o jovem talento espanhol de 19 anos contratado pelo Barcelona para substituir Dika Mem, que se juntará ao Füchse Berlin em 2027.

Além de sua agilidade e velocidade, Ahmed apresentou um desempenho defensivo notável, uma característica extremamente valiosa em um jogador ofensivo como ele.