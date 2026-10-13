A plataforma Netflix anunciou ter adquirido os direitos audiovisuais exclusivos de transmissão da Copa do Mundo de 2030 na Espanha e em Andorra, em um novo passo para reforçar sua presença no mercado de transmissões esportivas ao vivo, com a cobertura de todas as partidas do torneio, que marcará a celebração dos cem anos da primeira edição do Mundial.

O torneio será realizado com a participação dos países anfitriões Espanha, Marrocos e Portugal, e a cobertura anunciada pela plataforma inclui a transmissão ao vivo completa das 104 partidas, além da produção de um conteúdo integrado antes, durante e depois de cada jogo, com um estilo espanhol, somado à apresentação de resumos diários dos principais acontecimentos e momentos marcantes da competição.

Bela Bajaria, diretora de conteúdo da Netflix, destacou a importância popular e cultural da Copa do Mundo, afirmando: "Poucos eventos unem as pessoas tanto quanto a Copa do Mundo".

Ela relembrou as experiências das edições anteriores, apontando a paixão, o orgulho e as histórias que o torneio reflete, que se transformam em parte da cultura dos países anfitriões e permanecem na memória de gerações sucessivas.

Por sua vez, Mattias Grafström, secretário-geral da Federação Internacional de Futebol (Fifa), elogiou a parceria e afirmou que a edição de 2030 será excepcional, e que os dois lados compartilham o objetivo de aproximar o futebol do público e permitir que o maior número possível de torcedores aproveite a emoção das disputas.

Para garantir que o torneio alcance uma ampla base de público, o acordo prevê a transmissão gratuita de uma partida por dia, além da disponibilização de um conjunto de jogos em uma rede de televisão nacional aberta, incluindo todas as partidas da seleção espanhola, as duas semifinais e a final, permitindo que os torcedores acompanhem os principais momentos da competição sem a necessidade de uma assinatura paga na plataforma.

A parceria entre a Netflix e a Fifa não se limita ao Mundial masculino, já que se estende aos direitos de transmissão das duas edições da Copa do Mundo Feminina, em 2027 e 2031, previstas para serem realizadas no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, de acordo com os planos de sediamento já anunciados.