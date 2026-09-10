O motor do novo projeto de Mourinho: Real Madrid prepara a "grande recompensa" para Bellingham

O Real Madrid não esperou muito para recompensar seu principal astro nesta temporada. A diretoria do clube merengue decidiu abrir o dossiê da renovação do contrato do inglês Jude Bellingham, num movimento antecipado para assegurar seu futuro e fechar as portas a qualquer tentativa de seduzi-lo, após a grande explosão que ele vem apresentando sob o comando de José Mourinho.

Números que obrigam a diretoria a agir

A decisão da diretoria madridista surgiu como uma reação natural ao início avassalador de Bellingham em LaLiga, onde marcou dois gols e deu três assistências em apenas 4 partidas, confirmando ser o motor essencial do novo projeto de Mourinho no Bernabéu.

Apesar de o contrato atual do astro inglês se estender até o verão de 2029, a diretoria entende que o que o jogador vem apresentando merece uma nova valorização financeira à altura de sua posição como um dos líderes da equipe.

Segundo revelou o confiável jornalista Ramón Álvarez, os dirigentes do Real Madrid já iniciaram seus contatos com pessoas próximas do jogador para elevar seu salário anual e prolongar seu contrato por mais anos, no âmbito da política do clube de assegurar suas grandes estrelas — a mesma política que levou recentemente à renovação do contrato do brasileiro Vinícius Júnior, após uma longa polêmica sobre seu futuro.

A contratação de 127 milhões prova seu sucesso

Bellingham, de 22 anos, chegou ao Real Madrid no verão de 2023, vindo do Borussia Dortmund da Alemanha, numa contratação milionária que atingiu o valor de 127 milhões de euros, mas rapidamente provou que cada euro pago nele foi um investimento de sucesso.

Desde que vestiu a camisa branca, o meia internacional disputou 145 partidas, nas quais marcou 48 gols e deu 36 assistências aos companheiros, com números incomuns para um jogador de sua posição.

E seu impacto não foi apenas numérico, mas também decisivo na conquista dos títulos mais importantes da equipe, tendo contribuído diretamente para a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2023-2024, do título da Supercopa da Europa e do título do Campeonato Espanhol, transformando-se de uma simples contratação promissora em um dos ícones da nova geração no Santiago Bernabéu.

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Com esse movimento, a diretoria de Florentino Pérez busca enviar uma mensagem clara: Bellingham não está à venda, mas sim a pedra angular do futuro do Real Madrid com Mourinho.