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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

O motivo das derrotas do Al Ittihad: crise financeira atrapalha a trajetória de Facing

J. Wissing
Al-Ettifaq x Al-Ittihad
Al-Ettifaq
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Alemanha
Arábia Saudita

Um problema que o técnico alemão enfrenta

Relatórios da imprensa revelaram o verdadeiro motivo por trás dos resultados negativos que o Al Ittihad vem sofrendo no último período, sob o comando do técnico alemão Jens Wissing.

O Al Ittihad disputou duas partidas desde o fim da última data Fifa: perdeu a primeira para o Al Hilal por 3 a 2, na oitava rodada da Liga Roshn, antes de ser derrotado pelo Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 1, na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O jornalista saudita Bandar Al Khalil revelou as razões dessa grande queda nos resultados desde o fim da última data Fifa, afirmando que existem divergências financeiras e contratuais entre Wissing e a diretoria do Al Ittihad.

Al Khalil escreveu, em sua conta pessoal no "X": "O Jens Wissing de antes da pausa não é o mesmo Jens Wissing de depois dela".

E explicou: "Há pendências contratuais e financeiras entre o treinador e a diretoria do Al Ittihad. Espero que sejam tratadas com sabedoria e que a situação seja contida rapidamente, pois a persistência do problema sem solução pode refletir negativamente na estabilidade do time e em seus resultados no futuro".

A derrota para o Al Hilal foi a primeira sofrida pelo Al Ittihad na atual temporada da Liga Roshn, antes de o clube perder também pela primeira vez na Liga dos Campeões da Ásia Elite, no estádio Al Inmaa, diante do Shabab Al Ahli.

Os "Tigres" caíram para a quarta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 17 pontos, quatro pontos atrás do líder Al Hilal.

Por outro lado, o Al Ittihad parou em apenas um ponto, ocupando a 12ª posição na classificação do grupo do Oeste no torneio asiático, o que ameaça sua classificação para as oitavas de final.

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