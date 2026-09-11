O alemão Jens Wissing, treinador do Al Ittihad, expressou sua satisfação com a vitória conquistada pelo time sobre o Al Faisaly pelo placar de 3 a 1, na noite desta sexta-feira, em partida válida pela sétima rodada da Liga Roshan dos Profissionais, ressaltando que sua equipe mereceu somar os três pontos.

Wissing afirmou, em declarações na coletiva de imprensa após a partida: "Conquistamos uma vitória merecida e avançamos na tabela de classificação, e isso certamente me deixa feliz, mas estou triste por termos sofrido um gol. O mais importante é vencer e somar os três pontos", em referência ao seu desejo de conquistar as vitórias mantendo a solidez defensiva.

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O treinador alemão elogiou o nível apresentado por seus jogadores ao longo do confronto, destacando que o Al Ittihad se mostrou forte do ponto de vista tático, o que ajudou o time a impor seu estilo e conquistar a vitória diante do Al Faisaly.

Wissing acrescentou: "Os jogadores apresentaram um alto nível de disciplina tática, e contamos com o rodízio entre as partidas diante da pressão do calendário e da existência de outros compromissos", explicando que a política de rodízio representa uma parte essencial do seu plano para lidar com a intensidade dos jogos.

O treinador do Al Ittihad falou sobre os resultados positivos que o time vem alcançando no último período, manifestando sua satisfação com a continuidade de seu retrospecto invicto nas competições disputadas pela equipe no período recente, seja no campeonato ou na Copa do Rei.

E disse: "Estou feliz por o time não ter sofrido derrota nas últimas rodadas do campeonato e na Copa do Rei, e eu já esperava por isso", ressaltando que esses resultados não são fruto do acaso, mas sim resultado do trabalho contínuo dentro do time.

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Wissing encerrou sua fala reforçando que o Al Ittihad ainda não chegou ao seu melhor nível, insistindo na continuidade do processo de evolução, ao dizer: "Ainda estamos evoluindo, e nos concentramos nos aspectos técnicos e mentais", em uma mensagem clara de que o treinador alemão coloca diante de sua equipe objetivos que vão além dos resultados atuais.