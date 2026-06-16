O motivo da substituição de Mohamed Salah contra a Bélgica

Al-Mahdi Suleiman, goleiro da seleção egípcia, revelou o motivo da substituição de Mohamed Salah durante o confronto contra a Bélgica, que terminou empatado em 1 a 1 na estreia dos Faraós na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia conquistou um ponto valioso em sua primeira partida na Copa do Mundo após uma forte atuação contra a seleção belga, mantendo suas chances na disputa pela classificação para a próxima fase.

Al-Mahdi Suleiman disse em declarações à TV pelo canal “On Sport”: “Fizemos uma boa partida contra uma seleção forte e esperávamos conquistar a vitória, mas o empate continua sendo um resultado positivo no início da campanha”.

Ele acrescentou: “Todos os jogadores estiveram à altura da responsabilidade e fizeram uma grande partida. Também fiz questão de parabenizar Mustafa Shubair pelo excelente desempenho que teve durante o jogo”.

Sobre a substituição de Mohamed Salah durante a partida, Al-Mahdi Suleiman explicou que o capitão dos Faraós sentiu um certo cansaço, o que levou a comissão técnica a tirá-lo de campo.

Ele acrescentou: “Mohamed Salah é um grande jogador e um verdadeiro capitão, que sempre apoia todos os seus companheiros, mas sentiu um pouco de cansaço durante a partida, e a comissão técnica considerou que substituí-lo era a melhor decisão”.

O goleiro da seleção egípcia garantiu que a equipe não teme enfrentar nenhum adversário no torneio, ressaltando que os jogadores têm grandes ambições nesta edição da Copa do Mundo.

Ele continuou: “Nosso objetivo é competir com força e terminar a fase de grupos na liderança, e temos confiança em nossa capacidade de alcançar resultados positivos nas próximas partidas”.

E concluiu suas declarações dizendo: “Temos grandes esperanças nas duas próximas partidas e buscamos alegrar a torcida egípcia, que nos apoiou de forma maravilhosa, e esperamos apresentar um desempenho digno do nome da seleção egípcia”.

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