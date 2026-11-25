Compartilhar Siga GOAL no Google

Os quatro gols não bastaram para agradar Hansi Flick. Embora o Barcelona tenha conquistado uma vitória ampla sobre o Sabah por 4 a 1, em Baku, o treinador alemão não comemorou como todos os outros. Pelo contrário, explodiu de raiva em um único momento, que revelou o nível de perfeição que exige de seu time e sua recusa em aceitar qualquer relaxamento, nem que seja por um segundo.

Publicidade

Quando o Barcelona vencia por 4 a 0 e a partida parecia totalmente decidida, o time azerbaijano conseguiu marcar o gol de honra, com Mickels, aos 63 minutos. Flick não aceitou de forma alguma esse gol, que o deixou extremamente irritado.

As câmeras flagraram o momento do gol dos donos da casa e a reação furiosa de Flick: o treinador alemão chutou com força uma bola que estava perto dele e, em seguida, tirou o casaco imediatamente. A cena surpreendeu a todos, principalmente porque a temperatura em Baku estava abaixo de 10 graus Celsius, um clima que não convida em nada a tirar camadas de roupa.

A atitude não foi apenas um desabafo passageiro, mas uma expressão clara da filosofia de Flick, que só se contenta com a perfeição e não admite que seu time sofra qualquer gol, mesmo vencendo por quatro gols de diferença e mesmo com a partida praticamente encerrada.

Em entrevista após o jogo, que deixou o Barcelona na quarta colocação, com 12 pontos, Flick declarou: "Podemos jogar melhor, mas estou feliz".

Publicidade Publicidade

Com essas poucas palavras, o treinador alemão resumiu seu estado de espírito. Ele está feliz com os três pontos e com a vitória ampla, mas, ao mesmo tempo, sente que o time poderia ter rendido mais, principalmente no aspecto defensivo, e mantido a meta invicta até o fim.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

A irritação de Flick se explica pela sua preocupação constante com o saldo de gols na Champions League, que pode ser decisivo para definir as posições de classificação ao fim da fase de grupos. Por isso, cada gol sofrido pelo Barcelona representa para ele uma grande perda, mesmo quando o time vence por quatro gols.

Não foi a primeira vez nesta temporada que o Barcelona não conseguiu manter a meta invicta na Europa. Depois de sofrer um gol contra o Feyenoord e o Galatasaray, e quatro contra o Paris Saint-Germain, o time voltou a ser vazado diante do Sabah, ao contrário do que aconteceu contra o Aston Villa, quando terminou sem sofrer gols.

Publicidade

Isso incomoda muito Flick, porque ele sabe que os grandes torneios são decididos nos pequenos detalhes e que não sofrer gols é a base de qualquer time que queira ir longe na Champions League.

Ainda assim, a reação furiosa de Flick traz uma mensagem positiva para a torcida do Barcelona. Ela confirma que o treinador alemão não encara as partidas apenas pela lógica do resultado: ele exige que seus jogadores mantenham a concentração até o apito final e não relaxem em nenhum momento, por mais confortável que seja o placar.

Publicidade

O lance também revela a verdadeira personalidade de Flick, um treinador que vive a partida com todas as forças, reage a cada lance e se sente totalmente responsável por cada gol sofrido pelo seu time, como se ele próprio tivesse marcado contra.

Com essa vitória, o Barcelona segue com confiança sua campanha na Champions League, mas Flick deixou Baku sabendo que ainda há muito trabalho a fazer, principalmente no setor defensivo, para voltar a vencer sem sofrer gols, objetivo que buscará nas próximas partidas.