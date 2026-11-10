Crescem os temores nos bastidores do Al-Ahli diante da permanência do mistério que cerca o futuro do técnico holandês Marino Pusic, diante da demora em definir seu destino, seja encerrando a relação contratual com ele ou renovando a confiança em sua permanência.

Isso ocorre cerca de 10 dias antes do aguardado confronto contra o Al-Nassr, marcado para 20 de novembro deste mês, pela Roshn Saudi League.

Segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", a aproximação do confronto coloca a diretoria do Al-Ahli diante de uma decisão técnica importante, em um momento em que crescem as dúvidas sobre os reflexos da continuidade do clima de espera nas preparações da equipe, sobretudo porque qualquer possível mudança na comissão técnica concederá ao treinador substituto um período limitado para conhecer o potencial dos jogadores e aplicar suas ideias antes de disputar um dos confrontos mais importantes da equipe na próxima fase.

Esses desdobramentos surgem dois dias depois de fontes informadas revelarem ao "Asharq Al-Awsat" que os italianos Thiago Motta e Antonio Conte entraram no círculo de candidatos a suceder Pusic, com Motta liderando a lista de opções em jogo, enquanto Conte estipulou grandes quantias financeiras para aceitar assumir a missão. Também foi ventilado o nome do técnico alemão Ole Werner entre as opções possíveis para o comando.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 12:00 AFS

A permanência do mistério sobre o futuro de Pusic levanta questionamentos sobre a tendência da diretoria do Al-Ahli, e se ela se inclina a mantê-lo e conceder-lhe uma chance adicional de corrigir o rumo, ou se caminha para promover uma mudança técnica que exige concluir a negociação com um dos candidatos antes de anunciar o fim da relação com o treinador atual.

A sensibilidade do assunto aumenta diante dos resultados recentes, que provocaram insatisfação entre a torcida e reacenderam o debate sobre as escolhas técnicas de Pusic e sua capacidade de aproveitar os elementos disponíveis de maneira compatível com as ambições do clube de brigar por títulos.

O Al-Ahli ocupa a sexta posição no Campeonato Saudita, com 21 pontos em 11 partidas, e também está na sexta posição na Liga dos Campeões da Ásia Elite, com 8 pontos em 4 partidas, dados que ampliam a importância da próxima fase para a comissão técnica e a diretoria do clube.

Caso a diretoria opte por trocar o treinador antes do confronto contra o Al-Nassr, o pouco tempo representará um desafio para a nova comissão técnica, especialmente no que diz respeito à preparação técnica da equipe, à definição da escalação adequada e ao trato com as exigências de enfrentar um concorrente direto no campeonato.

Já a opção de manter Pusic exige uma posição administrativa clara que conceda ao treinador e aos jogadores a estabilidade necessária para focar nos compromissos futuros, longe das especulações relacionadas à mudança técnica.

Pusic assumiu o comando do Al-Ahli em agosto passado, com contrato que se estende até junho de 2028, mas os resultados recentes trouxeram seu futuro de volta ao debate, enquanto os torcedores do clube aguardam a decisão que a diretoria tomará a respeito da comissão técnica.

Os próximos dias parecem decisivos para definir o rumo que o Al-Ahli seguirá, entre a continuidade com Pusic ou a contratação de um novo treinador, sobretudo porque adiar a decisão para depois do confronto contra o Al-Nassr significará a manutenção da atual situação técnica, enquanto tomá-la antes da partida colocará a comissão técnica substituta diante de um teste precoce e difícil.

O maior desafio para a diretoria continua sendo resolver o assunto em um momento que permita à equipe se preparar para os compromissos futuros, diante das expectativas da torcida de recuperar os resultados positivos e brigar nos âmbitos local e continental.