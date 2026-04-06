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Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

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O ministro do Esporte do Congo desafia Ronaldo: “Você vai chorar diante de nós”

Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo
Copa do Mundo
C. Ronaldo
Al-Nassr
Portugal
Congo - Kinshasa
EUA
Arábia Saudita

A seleção da República Democrática do Congo classificou-se para a Copa do Mundo, após uma longa ausência de cerca de 52 anos.

A seleção congolesa integrou o Grupo 11 da Copa do Mundo, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia.

Os torcedores congoleses se reuniram ontem, domingo, na Praça do Palácio do Povo, e comemoraram com o ministro do Esporte, Didier Bodembo, a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

“A classificação para a Copa do Mundo não foi fácil, lutamos muito”, disse Budembo em declarações publicadas pelo site Africa Top Sports.

O ministro do Esporte congolês enfatizou a necessidade de unir a nação em torno da seleção e não se contentar apenas com a participação na Copa do Mundo.

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Ele continuou: “Em nossa primeira partida na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo vai chorar”.

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