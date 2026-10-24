O Milan se prepara para enfrentar a Udinese neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Italiano, com clara superioridade dos rossoneri nos confrontos diretos mais recentes.

De acordo com a rede "Opta", especializada em estatísticas, os últimos 8 confrontos entre Udinese e Milan no Campeonato Italiano não registraram nenhum empate, com os rossoneri conquistando 5 vitórias contra 3 vitórias da equipe bianconeri, entre elas a vitória da Udinese por 3 a 0 no último confronto entre eles, no dia 11 de abril.

Apesar de ter marcado 24 gols nos últimos 13 jogos contra a Udinese no Campeonato Italiano, com média de 1,8 gol por partida, o Milan não conseguiu balançar as redes no confronto mais recente.

A última vez em que a Udinese manteve as redes invioladas em duas partidas consecutivas contra o Milan foi entre os anos de 1993 e 1994, quando as duas partidas terminaram empatadas sem gols.

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O Milan venceu os últimos 3 jogos fora de casa contra a Udinese no Campeonato Italiano, com um total de 10 gols contra 2.

Os rossoneri conquistaram 4 vitórias consecutivas fora de casa contra esse adversário na competição apenas uma vez, entre os anos de 1999 e 2001.

A Udinese perdeu os últimos 5 jogos pelo Campeonato Italiano, com um total de 13 gols sofridos contra 5 marcados.

A última vez em que a equipe sofreu uma sequência de derrotas consecutivas mais longa na competição foi entre fevereiro e abril de 2018, quando perdeu 11 partidas seguidas sob o comando de Massimo Oddo.

O Milan empatou em cada um dos seus três últimos jogos fora de casa pelo Campeonato Italiano, e a última vez em que a equipe conseguiu 4 empates consecutivos longe de seu estádio na competição foi entre abril e maio de 2017, sob o comando de Vincenzo Montella.

A Udinese perdeu 5 das 7 partidas que disputou no Campeonato Italiano nesta temporada, contra uma vitória e um empate. A equipe só registrou um número maior de derrotas nos seus primeiros 8 jogos na competição em 3 ocasiões ao longo de sua história, nas temporadas de 1960-1961, quando perdeu 6 partidas, 1961-1962, quando perdeu 7 partidas, e 2017-2018, quando perdeu 6 partidas.

Rúben Amorim é o terceiro treinador a não sofrer derrota em seus primeiros 7 jogos à frente do Milan no Campeonato Italiano, depois de Héctor Puricelli, que manteve seu retrospecto sem derrotas nos primeiros 8 jogos em 1955, e Luis Carniglia, que não perdeu nos primeiros 13 jogos em 1963.

O Milan pode encerrar seus primeiros 8 jogos em uma única temporada do Campeonato Italiano sem derrota pela terceira vez nas últimas 20 temporadas, depois de ter conseguido isso nas temporadas 2020-2021 e 2021-2022.

Apenas Troyes e Racing Santander superam a Udinese em saldo de gols durante o segundo tempo das partidas das cinco grandes ligas europeias nesta temporada, depois de a Udinese ter registrado um saldo negativo de 8 gols, empatado com o Borussia Mönchengladbach. A equipe marcou apenas 2 gols durante o segundo tempo, enquanto suas redes foram balançadas 10 vezes.

Jurgen Ekkelenkamp só marcou e deu uma assistência em uma mesma partida do Campeonato Italiano uma única vez, e foi contra o Milan no dia 11 de abril.

Nenhum jogador da Udinese marcou qualquer gol no estádio de sua equipe no Campeonato Italiano nesta temporada até agora, mas ele ocupa o segundo lugar entre os meio-campistas que mais finalizaram na competição, com um total de 20 finalizações, atrás de Nico Paz, que finalizou 35 vezes.

Adrien Rabiot contribuiu com pelo menos um gol, seja marcando ou dando assistência, em cada um dos seus quatro últimos jogos no Campeonato Italiano, depois de ter marcado 3 gols e dado 2 assistências.

Nenhum meio-campista do Milan conseguiu contribuir com pelo menos um gol durante 5 jogos consecutivos na competição, desde que a rede Opta começou a registrar esses dados na temporada 2004-2005, exceto Hakan Çalhanoğlu em julho de 2020, e Kaká em outubro de 2004 e maio de 2008.