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O Milan define o substituto de Modric: alvo surpreendente para suprir a ausência do mago croata

L. Modric
Milan
Campeonato Italiano
Y. Ayari
Mercado da bola
Sassuolo x Milan
Sassuolo
Sunderland x Brighton
Sunderland
Brighton
Premier League
Croácia
Suécia
Itália
England
Marrocos
Tunísia

"Nasceu na Suécia, filho de pai tunisiano e mãe marroquina"

O Milan começou a se movimentar cedo em antecipação à saída de Luka Modric, que se aproxima dos 42 anos, em meio a um clima de incerteza sobre seu futuro com a equipe, apesar de o astro croata continuar apresentando atuações de destaque desde sua chegada ao Rossoneri.

O Milan se prepara para a possibilidade de aposentadoria de Modric ao fim da temporada, ou ao menos sua saída do clube, depois que o jogador se acostumou a renovar seu contrato por um ano a cada vez. E apesar de ter participado como titular em quatro partidas nesta temporada, a diretoria do clube já começou a pensar em seu substituto.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", citando o jornal italiano "Tuttosport", o sueco Yasin Ayari, meio-campista do Brighton, aparece como opção preferida pela diretoria do Milan para substituir Modric.

Ayari tem 22 anos e se firmou como titular em seu clube, em meio ao interesse de diversos clubes em contratá-lo, o que pode tornar difícil a missão do Milan de fechar o negócio, especialmente com o aumento da concorrência pelos serviços do meio-campista sueco.




#JVEDGPGCSGPSequência
1
RomaRomaROM
5410143+1113
E
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
5410158+713
E
V
V
V
V
3
LazioLazioLAZ
541083+513
V
E
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
D
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
E
E
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
E
V
V
D
7
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
D
E
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
D
V
V
V
E
9
NapoliNapoliNAP
521276+17
E
V
D
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
D
V
E
V
D
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
D
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
D
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
D
D
D
V
E
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
E
D
V
D
D
15
ParmaParmaPAR
511347-34
V
D
E
D
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
5113812-44
V
D
E
D
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
E
V
D
D
D
18
BolognaBolognaBOL
502336-32
E
D
E
D
D
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
D
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
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