O Milan define o substituto de Modric: alvo surpreendente para suprir a ausência do mago croata

O Milan começou a se movimentar cedo em antecipação à saída de Luka Modric, que se aproxima dos 42 anos, em meio a um clima de incerteza sobre seu futuro com a equipe, apesar de o astro croata continuar apresentando atuações de destaque desde sua chegada ao Rossoneri.
O Milan se prepara para a possibilidade de aposentadoria de Modric ao fim da temporada, ou ao menos sua saída do clube, depois que o jogador se acostumou a renovar seu contrato por um ano a cada vez. E apesar de ter participado como titular em quatro partidas nesta temporada, a diretoria do clube já começou a pensar em seu substituto.
De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", citando o jornal italiano "Tuttosport", o sueco Yasin Ayari, meio-campista do Brighton, aparece como opção preferida pela diretoria do Milan para substituir Modric.
Ayari tem 22 anos e se firmou como titular em seu clube, em meio ao interesse de diversos clubes em contratá-lo, o que pode tornar difícil a missão do Milan de fechar o negócio, especialmente com o aumento da concorrência pelos serviços do meio-campista sueco.
|#
|J
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|GP
|GC
|SG
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|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|3
|+11
|13
E
V
V
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V
|2
|5
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|0
|15
|8
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|+3
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D
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|+6
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E
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|+5
|10
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E
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|7
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|1
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|+4
|10
V
D
E
V
V
|8
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|+3
|10
D
V
V
V
E
|9
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|2
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|2
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|+1
|7
E
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D
D
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|2
|1
|2
|9
|9
|0
|7
D
V
E
V
D
|11
|5
|2
|0
|3
|5
|7
|-2
|6
D
D
D
V
V
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|10
|-5
|6
D
V
D
D
V
|13
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|1
|3
|8
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|-3
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D
D
D
V
E
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|1
|3
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E
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D
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|1
|3
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|3
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|4
E
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|3
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|-3
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D
D
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|1
|4
|3
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|1
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E
D
D
D
|20
|5
|0
|0
|5
|4
|13
|-9
|0
D
D
D
D
D