O Milan define o substituto de Modric: alvo surpreendente para suprir a ausência do mago croata

O Milan começou a se movimentar cedo em antecipação à saída de Luka Modric, que se aproxima dos 42 anos, em meio a um clima de incerteza sobre seu futuro com a equipe, apesar de o astro croata continuar apresentando atuações de destaque desde sua chegada ao Rossoneri.

O Milan se prepara para a possibilidade de aposentadoria de Modric ao fim da temporada, ou ao menos sua saída do clube, depois que o jogador se acostumou a renovar seu contrato por um ano a cada vez. E apesar de ter participado como titular em quatro partidas nesta temporada, a diretoria do clube já começou a pensar em seu substituto.

De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", citando o jornal italiano "Tuttosport", o sueco Yasin Ayari, meio-campista do Brighton, aparece como opção preferida pela diretoria do Milan para substituir Modric.

Ayari tem 22 anos e se firmou como titular em seu clube, em meio ao interesse de diversos clubes em contratá-lo, o que pode tornar difícil a missão do Milan de fechar o negócio, especialmente com o aumento da concorrência pelos serviços do meio-campista sueco.















