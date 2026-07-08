O México nomeia uma lenda nacional como sucessor do técnico da seleção, Javier Aguirre

Rafael Márquez é oficialmente o novo técnico da seleção mexicana. O ex-zagueiro do FC Barcelona, entre outros clubes, assume o cargo de Javier Aguirre, que, conforme previsto, deixou o cargo após a Copa do Mundo.

A Federação Mexicana de Futebol lançou, em agosto de 2024, um plano esportivo plurianual: o “Projeto Esportivo 2030”. Márquez foi nomeado um dos assistentes de Aguirre e, agora que a Copa do Mundo terminou, assumiu definitivamente e conforme o planejado o cargo de novo técnico da seleção.

O México foi eliminado recentemente, após uma boa participação na Copa do Mundo em casa, nas oitavas de final contra a Inglaterra (2 a 3). O “El Tri” agora tem os olhos voltados para a Copa do Mundo de 2030, quando deverá atingir seu auge.

Márquez é conhecido como um dos jogadores de futebol mexicanos mais famosos e bem-sucedidos de todos os tempos. Isso já lhe rendeu, há anos, muita confiança da Federação Mexicana de Futebol, que acompanhava sua trajetória com especial interesse.

Assim, Márquez começou na temporada 2020/21 na equipe Sub-16 da Real Sociedad, onde obteve sua licença UEFA Pro. Lá, teve um desempenho tão merecedor que o FC Barcelona o nomeou técnico da equipe reserva.

Na temporada 2022/23, ele causou grande impressão logo de cara, com 16 vitórias, 13 empates e 9 derrotas: o suficiente para que os jovens jogadores do Barça terminassem em quarto lugar e se classificassem para os playoffs de promoção.

Na temporada 2023/24, Márquez deu mais um passo à frente. Sua equipe terminou em terceiro lugar, com 21 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Com isso, ele se destacou como um dos jovens treinadores mais promissores do Barcelona.

Além disso, ele convenceu totalmente a Federação Mexicana de Futebol de seu potencial. Isso lhe rendeu, em 2024, a nomeação definitiva como assistente técnico de Aguirre. Agora, Márquez, de 47 anos, se prepara para o maior desafio de sua carreira, tendo como primeiro objetivo a classificação para a Copa do Mundo de 2030.