Reportagens da imprensa revelaram, na noite desta segunda-feira, que a diretoria do clube saudita Al-Hilal estaria de olho na contratação de um dos astros do Milan, da Itália, em uma medida que pode indicar a saída de Salem Al-Dossari, capitão do “Al-Hilal”, durante a atual janela de transferências de verão.

Salem Al-Dossari é considerado uma das maiores lendas do Al-Hilal, mas vem sofrendo, desde a última temporada, com críticas incessantes e pedidos para que seja afastado da equipe titular.

De acordo com o que afirmou o jornalista Mohammed Al-Bakiri em sua conta pessoal na rede social “X”, a diretoria do Al-Hilal abriu canais de negociação com o português Rafael Leão, ponta do Milan, como parte de seus esforços para reforçar o ataque com um jogador que possui grande talento técnico, em preparação para a nova temporada.

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A fonte explicou que a possível contratação pode ter grandes repercussões no futuro do capitão do Al-Hilal, Salem Al-Dossari, já que as previsões indicam que a contratação de um ponta estrangeiro para a sua posição pode abrir caminho para a saída do capitão do “Al-Za’im” no futuro próximo.

Ele destacou que essa medida faz parte da visão da nova diretoria de reformular o elenco do time, em consonância com o novo projeto esportivo, que está passando por uma revisão abrangente do quadro de jogadores locais e estrangeiros.

Vale lembrar que a diretoria do Al-Hilal está estudando a possibilidade de dispensar alguns jogadores, entre os quais se destacam o francês Karim Benzema e o uruguaio Darwin Núñez.

Apesar da circulação dessas notícias, não houve nenhum comentário oficial do Al-Hilal sobre as negociações com Rafael Leão ou sobre o futuro de Salem Al-Dossari, e os desdobramentos dependem do que os próximos dias trarão.



