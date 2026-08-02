"O melhor atacante do mundo": Tottenham planeja a contratação da temporada

O Tottenham Hotspur busca fechar uma das contratações mais fortes do mercado de transferências do verão, após colocar o atacante nigeriano Victor Osimhen, estrela do Galatasaray, no topo de suas prioridades para reforçar o setor ofensivo, atendendo ao desejo do treinador italiano Roberto De Zerbi, que segue reconstruindo o elenco antes do início da nova temporada.

O Tottenham está ligado a um movimento sério para contratar Osimhen, com relatos indicando que o clube londrino apresentou propostas iniciais com valores que variam entre 50 e 55 milhões de libras esterlinas.

Por outro lado, o Galatasaray insiste em receber cerca de 65 milhões de libras esterlinas para aceitar vender seu artilheiro, uma avaliação que alguns consideram elevada, tendo em vista o vínculo do jogador com um contrato de longa duração e sua grande importância dentro do time turco.

De Zerbi acredita que sua equipe precisa de um centroavante nato capaz de fazer a diferença, especialmente diante da incerteza que envolve o futuro do brasileiro Richarlison e do fato de Dominic Solanke ainda não ter conseguido resolver todos os problemas ofensivos do time.

O treinador italiano vê Osimhen como o atacante ideal para dar ao time um ponto de referência ofensivo que se adapte ao seu estilo baseado na posse de bola, graças à sua força física, velocidade e movimentações inteligentes dentro da área.

O site "CaughtOffside" revelou, citando fontes próximas aos agentes dos jogadores, que o Tottenham obteve sinal verde do ponto de vista esportivo para iniciar negociações oficiais sobre a transferência.

As fontes acrescentaram que não se espera que o acordo sobre os termos pessoais do contrato represente um grande obstáculo para a concretização da transferência do internacional nigeriano para a Premier League.

Números excepcionais reforçam seu valor

Osimhen fez uma temporada excepcional com a camisa do Galatasaray, marcando 41 gols e dando 10 assistências em 52 partidas em diversas competições, números que explicam o grande interesse que desperta nos principais clubes europeus.

De Zerbi acredita que o atacante nigeriano é capaz de provocar uma mudança de patamar no ataque do Tottenham, graças às suas notáveis qualidades de finalização e à sua forte presença dentro da área.

Osimhen recebe grandes elogios do treinador da seleção da Nigéria, Éric Chelle, que o descreveu como "o melhor atacante do mundo", em referência ao nível impressionante que vem apresentando nas últimas temporadas.

Apesar do interesse crescente, até o momento não houve qualquer contato oficial ou negociação direta entre o Tottenham e o Galatasaray para fechar a transferência.

A diretoria do clube londrino também está ciente de que fechar uma contratação desse porte pode ser difícil após os grandes gastos vistos na atual janela de transferências, a menos que o clube consiga vender parte de seus jogadores.

Contratação ideal, mas com condições

O movimento do Tottenham em direção à contratação de um novo atacante pode depender do futuro de Richarlison, que ainda não decidiu sobre sua permanência no time.

Segundo o jornal "The Guardian", De Zerbi prefere a permanência do atacante brasileiro, mas está ciente de que o jogador ainda não tomou sua decisão final.

Com menos de um ano restante para o fim de seu contrato, sua saída poderia dar ao clube maior flexibilidade financeira, além de criar uma necessidade urgente de contratar um substituto de alto nível.

A missão do Tottenham não será fácil, já que Osimhen também desperta o interesse de vários grandes clubes europeus, com destaque para Manchester United, Chelsea e Atlético de Madrid, o que pode elevar o valor da negociação e enfraquecer a posição do clube londrino nas conversas.

Osimhen é considerado um dos atacantes mais completos da Europa, reunindo velocidade, força física, alta pressão e grande capacidade de finalizar as jogadas, características que fazem dele um reforço tático ideal para o Tottenham.

Ainda assim, o aspecto financeiro segue sendo um elemento decisivo, pois concretizar a contratação por cerca de 60 milhões de libras esterlinas seria uma opção lógica, enquanto ultrapassar a barreira dos 100 milhões de libras esterlinas poderia representar um grande risco, especialmente após os enormes gastos realizados pelo clube durante a atual janela de transferências.