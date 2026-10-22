Ali Al-Bulaihi, zagueiro do Al-Shabab, escreveu uma nova página na história da Saudi Pro League, após deixar seu antigo clube, o Al-Hilal.

O Al-Shabab visitou o Al-Fateh, no estádio deste último em Al-Ahsa, nesta quinta-feira, pela décima primeira rodada do campeonato da Saudi Pro League.

Aos 31 minutos de jogo, Ali Al-Bulaihi marcou o segundo gol do Al-Shabab, depois de aproveitar um rebote do goleiro do Al-Fateh e mandá-la para o fundo das redes com uma cabeçada.

E o zagueiro saudita não parou por aí, marcando seu segundo gol e o terceiro de sua equipe aos 54 minutos, depois de desviar uma bola cruzada para dentro das redes com o pé esquerdo.

Segundo a conta "Estatísticas da Roshn League" na plataforma "X", esta foi a primeira vez que Ali Al-Bulaihi marcou na atual temporada da competição.

Com esses dois gols, Al-Bulaihi tornou-se o zagueiro com mais gols marcados na história da Saudi Pro League, com um total de 22 gols, superando o argelino Farouk Chafaï, que marcou 21 gols.

Vale lembrar que 17 dos 22 gols marcados pelo zagueiro saudita na história da Saudi Pro League saíram com a camisa do Al-Hilal, enquanto marcou um único gol pelo Al-Fateh e 4 gols pelo Al-Shabab.



