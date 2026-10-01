Horas antes de um confronto que não admite muitos cálculos, a comissão técnica da seleção da Arábia Saudita aguarda a situação de um dos elementos nos quais Georgios Donis se apoia em suas opções ofensivas, em meio a um clima de incerteza sobre a possibilidade de ele estar à disposição para a partida aguardada contra o Catar.

Segundo informou a rede de canais Al Arabiya saudita, Zakaria Hawsawi sofre de uma forte contusão no joelho, o que colocou em dúvida sua participação diante da seleção do Catar, à espera dos resultados dos exames médicos que vão determinar o quanto ele poderá seguir com a Arábia Saudita na próxima etapa.

A rede esclareceu que Hawsawi realizou seus treinos de hoje dentro da piscina, no âmbito do programa estabelecido para lidar com a lesão, devendo o jogador passar por um novo exame amanhã, em uma tentativa da comissão médica de avaliar com mais precisão a dimensão da lesão e o quanto ela afeta sua capacidade de se movimentar e participar.

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Espera-se que o próximo exame se baseie em Hawsawi caminhar sobre o pé lesionado, já que a comissão médica vai medir a intensidade da dor que o jogador sente durante o movimento, antes de tomar a decisão final sobre sua capacidade de disputar o confronto contra o Catar ou não.

Essa evolução coloca a comissão técnica comandada por Donis diante da possibilidade de perder uma de suas opções importantes, especialmente porque o pouco tempo antes da partida não dá à seleção muita margem para arriscar o jogador, num momento em que sua prontidão física será o fator decisivo para definir sua situação na lista.

As comissões técnica e médica vão resolver a situação de Hawsawi após o exame de amanhã, seja permitindo que ele continue a preparação para o confronto, seja descartando-o caso a dor persista, de modo que as próximas horas serão decisivas para determinar se o trunfo ofensivo de Donis conseguirá disputar a batalha entre Arábia Saudita e Catar ou se ficará de fora por causa da lesão.