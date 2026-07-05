O Manchester United quer trazer o meio-campista do Chelsea para Old Trafford

David Ornstein, do The Athletic, informa que o Manchester United está avaliando a possibilidade de contratar Andrey Santos, do Chelsea.

“Uma possível negociação ainda está em fase inicial e os clubes ainda não entraram em contato”, escreve Ornstein, do The Athletic.

“As primeiras abordagens de várias partes interessadas estão ocorrendo, por enquanto, por meio dos agentes do jogador de 22 anos”, acrescenta ele.

Segundo o jornalista, Santos gostaria de conquistar uma vaga de titular, mas essa chance no Chelsea parece pequena no momento. A concorrência no meio-campo é acirrada, especialmente depois que Moisés Caicedo assinou, em abril, uma renovação de contrato válida até meados de 2033.

O Manchester United já vem acompanhando a situação de Santos há algum tempo. O meio-campista disputou 43 partidas oficiais nesta temporada, nas quais marcou três gols e deu quatro assistências.

Ainda não está claro qual valor o Chelsea está pedindo por Santos. Se os Red Devils realmente vão avançar na negociação, isso depende do preço pedido pelos londrinos.

De acordo com a mídia inglesa, o Chelsea estaria aberto à saída do meio-campista brasileiro caso receba uma oferta adequada.