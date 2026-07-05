Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Sydney Jordan

Traduzido por

O Manchester United quer trazer o meio-campista do Chelsea para Old Trafford

Mercado da bola
Manchester United
Chelsea
A. Santos

David Ornstein, do The Athletic, informa que o Manchester United está avaliando a possibilidade de contratar Andrey Santos, do Chelsea.

“Uma possível negociação ainda está em fase inicial e os clubes ainda não entraram em contato”, escreve Ornstein, do The Athletic.

“As primeiras abordagens de várias partes interessadas estão ocorrendo, por enquanto, por meio dos agentes do jogador de 22 anos”, acrescenta ele.

Segundo o jornalista, Santos gostaria de conquistar uma vaga de titular, mas essa chance no Chelsea parece pequena no momento. A concorrência no meio-campo é acirrada, especialmente depois que Moisés Caicedo assinou, em abril, uma renovação de contrato válida até meados de 2033.

Amistosos de clubes
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wrexham crest
Wrexham
WRE

O Manchester United já vem acompanhando a situação de Santos há algum tempo. O meio-campista disputou 43 partidas oficiais nesta temporada, nas quais marcou três gols e deu quatro assistências.

Ainda não está claro qual valor o Chelsea está pedindo por Santos. Se os Red Devils realmente vão avançar na negociação, isso depende do preço pedido pelos londrinos.

De acordo com a mídia inglesa, o Chelsea estaria aberto à saída do meio-campista brasileiro caso receba uma oferta adequada. 

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google