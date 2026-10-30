O jogador argelino Rayan Aït-Nouri planeja deixar o Manchester City em janeiro próximo, depois que os intermediários já começaram a manter conversas com diversos clubes, entre eles o Manchester United.

O site "TEAMtalk" afirmou que Aït-Nouri sofre com a falta de minutos no Manchester City desde que chegou ao Etihad Stadium, vindo do Wolverhampton em 2025.

Aït-Nouri ainda não atuou na Premier League sob o comando do técnico Enzo Maresca, que já comunicou sua opinião sobre o lateral ao diretor esportivo do Manchester City, Hugo Viana.

Viana trabalha na elaboração de um plano para a saída do jogador argelino, já que o clube deseja definir o futuro do defensor antes da abertura da janela de transferências de inverno, em janeiro. Os relatos indicam que o Manchester City pedirá a recuperação de cerca de 30 milhões de libras esterlinas por meio da negociação de Aït-Nouri.

Maresca havia deixado clara sua posição sobre Aït-Nouri publicamente no início deste mês, afirmando que o jogador argelino não é sua primeira opção, além de apontar a concorrência que ele enfrenta para conquistar um lugar na equipe.

O Manchester United é um dos clubes que estão sendo informados sobre a evolução da situação, depois de ter recebido a oportunidade de contratar Aït-Nouri no último dia da janela de transferências anterior. O United estava interessado em contar com o jogador argelino, mas não foi possível concluir a negociação antes do fechamento da janela de transferências.

No entanto, os canais de comunicação entre os dois clubes voltaram a funcionar, enquanto os intermediários trabalham para descobrir se é possível chegar a um acordo sobre a transferência do jogador no início do novo ano.

Aït-Nouri parece aberto a se transferir para o Manchester United, o que o tornaria o primeiro jogador a se transferir diretamente do Manchester City para o Manchester United desde a transferência de Owen Hargreaves em 2011.

O Everton demonstrou interesse no jogador argelino, mas não poderá contratar Aït-Nouri a menos que conclua em definitivo a contratação de Jack Grealish, já que os regulamentos da Premier League impedem os clubes de pegar emprestados dois jogadores de um mesmo clube.

O Manchester City não se opõe a permitir que Aït-Nouri saia por empréstimo, o que dá aos clubes interessados a chance de contar com seus serviços sem a obrigação de pagar o valor de uma transferência definitiva de imediato. No entanto, o City exigirá que o acordo de empréstimo inclua uma cláusula que permita convertê-lo em uma transferência definitiva, caso o defensor argelino atinja um número determinado e acordado de participações.