O Manchester United demitiu Carrick. Pochettino está a um passo de assumir o comando do clube

Como informa Fabrizio Romano, à espera de comunicados oficiais, o Manchester United demitiu Michael Carrick. Carrick, nascido em 1981 e ex-jogador dos Red Devils entre 2006 e 2018, comandava o United desde 26 de janeiro de 2026. Depois de levar a equipe à classificação para a Champions League na temporada passada, Carrick teve um início de temporada 2026-27 muito ruim: na Premier League, após 10 rodadas, o Manchester United está na antepenúltima posição, com 8 pontos.

POCHETTINO A CAMINHO

Para substituir Carrick, o nome de Mauricio Pochettino ganhou força nas últimas horas. Ele é o atual técnico da seleção dos Estados Unidos e ex-técnico de Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain e Chelsea.

O Manchester United chegou a um acordo verbal de princípio com Pochettino para que ele se torne o novo técnico da equipe principal. Estão em andamento negociações com a Federação dos EUA para avançar, já que há uma cláusula rescisória de 10 milhões de dólares.

Próximas partidas LIV Premier League 11:30 MUN

(em atualização)