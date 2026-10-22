O Manchester United dá a Carrick a última chance, e técnico alemão é cotado para sucedê-lo

O alemão Julian Nagelsmann é considerado um dos principais candidatos a assumir o cargo de treinador do Manchester United, caso o clube inglês decida demitir o técnico Michael Carrick, que vem sofrendo duras críticas.
O jornal "Telegraph Sport" noticiou que o ex-treinador da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique deseja assumir o cargo caso haja uma mudança.
O United afirma que ainda apoia Carrick, apesar do mau início de temporada, com apenas duas vitórias em 11 partidas em todas as competições e nenhuma vitória nos últimos sete jogos.
Ainda assim, a derrota chocante por 4 a 1 fora de casa para o Como na Liga dos Campeões da Europa, seguida das críticas do capitão do United, Bruno Fernandes, aumentou a pressão sobre Carrick.
Parece agora que a partida da Premier League no domingo, no estádio de Old Trafford, diante do Bournemouth, pode ser decisiva para definir o futuro imediato de Carrick, sabendo que o United não conquista nenhuma vitória sobre o Bournemouth — que venceu pela primeira vez no campeonato na semana passada sob o comando de Marco Rose — há mais de três anos.
O jornal apontou que há a sensação, por parte de fontes, de que, se o United decidir fazer uma mudança — e existem argumentos para dar tempo a Carrick, ao menos até a próxima pausa internacional em meados de novembro para mudar o rumo das coisas —, o clube precisaria de um nome maior e de uma personalidade mais forte.
No entanto, cresce a frustração não apenas com os resultados do Manchester United, mas também com as táticas adotadas por Carrick e seu auxiliar Steve Holland — como apontou Fernandes — e com a falta de entusiasmo e pressão da equipe.
Vale lembrar que Nagelsmann ficou livre após deixar o cargo de treinador da seleção alemã na sequência da participação decepcionante na Copa do Mundo neste verão.