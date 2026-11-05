O Manchester United bate à porta de Deschamps, e a resposta está pronta

Didier Deschamps, ex-treinador da seleção da França, entrou no radar do Manchester United, em meio à movimentação da diretoria do clube inglês em busca de um novo técnico para comandar a equipe na próxima etapa, em um cenário de instabilidade e queda nos resultados com o atual treinador Michael Carrick, mas o treinador francês não parece animado para encarar um novo desafio no momento.

Segundo informações do site "Foot Mercato", o Manchester United entrou em contato com Deschamps nos últimos dias para sondar sua posição sobre assumir o comando técnico do clube, depois que seu nome começou a circular entre as opções apresentadas à diretoria, que busca chegar ao treinador adequado para devolver o clube à disputa por títulos.

Michael Carrick corre o risco de deixar o cargo, apesar da dramática vitória sobre a Roma (3 a 2) pela Liga dos Campeões da Europa, já que a diretoria do Manchester United mantém contatos com vários treinadores, entre eles Julian Nagelsmann e Unai Emery, mas este último parece mais próximo de renovar seu contrato com o Aston Villa, o que aumenta a dificuldade da missão do clube em definir o novo treinador.

Deschamps havia falado sobre seu futuro em junho passado, antes de disputar sua última participação na Copa do Mundo com a seleção da França, afirmando: "Não descarto nada", isto depois de passar 14 anos à frente da comissão técnica dos Bleus, para então iniciar um período afastado das pressões do futebol, aproveitando seu tempo com a família e os amigos.

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Apesar de seu nome estar ligado a vários clubes europeus que procuram um novo treinador, Deschamps não parece disposto a aceitar qualquer oferta no momento, especialmente porque o Manchester United atravessa uma fase difícil marcada pela queda nos resultados e pela insatisfação da torcida, além das críticas direcionadas à política de contratações, o que torna a ideia de assumir a responsabilidade em Old Trafford pouco atraente para ele atualmente.

Deschamps já teve uma passagem pela Premier League como jogador, quando vestiu a camisa do Chelsea na temporada 1999-2000, após sua saída da Juventus, e seu nome também esteve ligado anteriormente ao interesse do Real Madrid em contratá-lo, antes de a diretoria do clube espanhol optar por José Mourinho, uma empreitada que o treinador francês estava disposto a encarar.

Deschamps não descarta um retorno ao trabalho de treinador no próximo período, mas não sente nenhuma pressa, já que analisa com calma as oportunidades disponíveis, e pode preferir esperar até a próxima janela de transferências antes de tomar sua decisão sobre o novo destino, num momento em que aumentam as especulações sobre seu futuro, com seu nome seguindo associado a mais de um clube europeu.