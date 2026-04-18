O Manchester United aumenta a pressão sobre Liam Rosenior, em meio às incertezas do Chelsea

O Manchester United deu um grande passo rumo ao terceiro lugar na Premier League e a uma vaga na Liga dos Campeões. O técnico Michael Carrick viu sua equipe jogar de forma sólida e vencer por 0 a 1 o Chelsea, que passa por um momento difícil, onde as críticas a Liam Rosenior continuam aumentando.
O Chelsea começou com tudo e clamou por um pênalti quando Cole Palmer caiu dentro da área. No entanto, o pênalti não foi marcado. Houve mais adversidade quando Estêvão acertou a trave e Enzo Fernández, que voltou a ser escalado, mandou a bola rasando a trave.
No final do primeiro tempo, um gol de Liam Delap foi anulado por impedimento. Foi justamente o Manchester United que assumiu a liderança com ousadia. Bruno Fernandes deu sua décima oitava assistência na temporada e Matheus Cunha marcou, para alegria dos torcedores que viajaram para a partida e ocupavam a arquibancada visitante.
O recorde de assistências (20) em uma única temporada pertence a Kevin De Bruyne e Thierry Henry. Fernandes tem, portanto, a chance de superar os grandes nomes do passado da Premier League.
O Chelsea estava perdendo por 0 a 1 no intervalo e viu Delap acertar a trave com uma cabeçada dez minutos após o reinício. No meio do segundo tempo, uma cabeçada de Wesley Fofana acertou a trave. O time londrino tentou, mas nesta fase da temporada parece que muito pouco está dando certo para o Chelsea, onde Jorrel Hato atuou na zaga central.
Moisés Caicedo viu um chute forte de longe passar raspando a trave aos 84 minutos. Foram feitas as substituições necessárias em ambos os lados, com uma breve participação de Joshua Zirkzee pelo Manchester United, que defendia a vantagem mínima.
O Chelsea não conseguiu evitar a quarta derrota consecutiva no campeonato, com vaias e assobios após o apito final. Muitos torcedores do sexto colocado da Premier League já estão totalmente insatisfeitos com Rosenior, contratado em janeiro.