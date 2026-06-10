O Manchester City também fracassa com uma oferta de 140 milhões de euros

O Manchester City fez uma oferta de cerca de 140 milhões de euros por Elliot Anderson, incluindo bônus. A informação foi divulgada pelo especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano nesta quarta-feira pelo X. No entanto, o Nottingham Forest exige um valor mais alto pelo talentoso meio-campista inglês.

O Nottingham Forest espera receber um valor base de cerca de 140 milhões de euros por Anderson. Além disso, há ainda um montante de milhões em bônus. Na semana passada, o Manchester City viu uma oferta inicial, sem que o valor fosse divulgado, ser rejeitada pelo The Tricky Trees.

De acordo com Romano, o Manchester City não desiste e espera concluir rapidamente a contratação de Anderson. O meio-campista de 23 anos ainda tem contrato de três temporadas no City Ground. O Transfermarkt estima seu valor em 75 milhões de euros.

Caso o negócio por Anderson não se concretize, o Manchester City continuará procurando na Premier League. Romano acrescenta que Sandro Tonali (Newcastle United) está na lista de preferências do novo técnico Enzo Maresca.

Anderson já há algum tempo está na mira de vários grandes clubes ingleses. Além do City, o Manchester United também estava de olho no meio-campista. No entanto, os Red Devils já reforçaram o time na semana passada com o meio-campista brasileiro Éderson, do Atalanta.

O cobiçado Anderson passou pelas categorias de base do Newcastle United e foi contratado pelo Forest no verão de 2024 por 41 milhões de euros. Nesta temporada, ele disputou cinquenta partidas pela equipe de Vítor Pereira, nas quais marcou quatro gols e deu cinco assistências.

A possível chegada de Anderson parece ser uma má notícia para Tijjani Reijnders. O meio-campista holandês foi perdendo gradualmente a vaga de titular sob o comando de Pep Guardiola na última temporada e agora terá que aguardar para ver quais são os planos de Maresca.