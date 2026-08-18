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Rian Rosendaal

Traduzido por

O Manchester City talvez perca, além de Rodri, um meio-campista de 60 milhões

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O Newcastle United conversa com o Manchester City sobre uma possível transferência de Nico González. A informação é do jornalista David Ornstein, do The Athletic, nesta terça-feira. Ainda não há conversas sobre valores de transferência pelo meio-campista espanhol.

O técnico Matthias Jaissle viu Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) e Bruno Guimarães (Arsenal) saírem neste verão. Por isso, o Newcastle United busca reforços para o meio-campo pouco antes do início da nova temporada da Premier League.

Segundo Ornstein, o Newcastle United mapeou, além de González, mais algumas opções. Resta saber se e quando uma proposta de abertura será apresentada ao Manchester City.

González se transferiu em fevereiro de 2025 do FC Porto para o Manchester City por 60 milhões de euros. Em sua primeira temporada completa sob o comando de Pep Guardiola, ele fez 41 partidas, embora após a virada do ano tenha sido titular apenas duas vezes na Premier League.

O meio-campista desejado pelo Newcastle United entrou em campo nos minutos finais pelo Manchester City no domingo. O vice-campeão da temporada passada perdeu de forma bastante tranquila por 3 a 0 para o campeão Arsenal no duelo pela Supercopa da Inglaterra.

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González destacou no início deste mês que não tinha problemas com seu papel de reserva no Manchester City. Além disso, manifestou o desejo de permanecer no clube, onde seu contrato ainda tem mais dois anos de duração. O meio-campista, aliás, é formado nas categorias de base do Barcelona.

O Newcastle United já contratou seis jogadores neste verão. Isso inclui Sean Steur, que foi tirado do Ajax por até 27 milhões de euros.

O Manchester City anunciou nesta terça-feira que Rodri está de saída em definitivo para o Barcelona. O campeão mundial espanhol renderá ao clube inglês até 75 milhões de euros.

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