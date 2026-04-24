O Manchester City já tem um sucessor claro para Pep Guardiola em vista

Enzo Maresca continua sendo o principal candidato para suceder Guardiola, caso o espanhol deixe o City, segundo informou o especialista em transferências Fabrizio Romano nesta sexta-feira.

Esta não é a primeira vez que esse boato surge. No final do ano passado, já havia rumores de interesse em Maresca, que na época ainda comandava o Chelsea. Pouco tempo depois, ele foi demitido pelo clube londrino.

O motivo da saída na época foram as tensões que surgiram entre o técnico e a diretoria. Após sua demissão, ele foi substituído por Liam Rosenior, que já também deixou Londres. Ele ficou no comando por apenas 23 partidas.

Maresca já havia trabalhado anteriormente no The Citizens, mais precisamente como assistente e como treinador da equipe de base. Antes de assinar com o The Blues, o técnico italiano esteve no comando do Leicester City por uma temporada. Com o time, ele conquistou o título da Championship. Agora, alguns anos depois, o campeão da Premier League da temporada 2015/16 foi rebaixado para a terceira divisão da Inglaterra.

Além do Manchester City, há também vários clubes italianos de olho em Maresca. Romano, no entanto, não revela quais são esses clubes. Maresca já havia trabalhado anteriormente em seu país natal. Na temporada 2021/22, ele esteve no comando do Parma.

Os rumores de que Guardiola, cujo contrato vai até o verão de 2027, deixará o atual líder da Premier League no final da temporada estão se intensificando. O espanhol de 55 anos está no comando desde a temporada 2016/17 e conquistou muitos sucessos no Etihad Stadium.

Assim, o ex-jogador do FC Barcelona conquistou, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões e foi seis vezes campeão inglês. Também nesta temporada, o Manchester City parece estar novamente na disputa pelo título nacional, tendo entrado em uma batalha muito interessante com o Arsenal.