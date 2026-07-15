O Manchester City inclui o astro senegalês em sua lista de pré-seleção

O Manchester City, da Inglaterra, entrou na disputa pela contratação do jovem atacante senegalês Ibrahim M'Baye, jogador do Paris Saint-Germain, durante a atual janela de transferências de verão, em meio ao crescente interesse de vários clubes europeus em contar com seus serviços.

Mbaye, de 18 anos, é considerado um dos maiores talentos em ascensão no futebol europeu e um dos principais jogadores da geração de 2008, depois de ter chamado a atenção pelo Paris Saint-Germain e pela seleção do Senegal, o que o tornou alvo de vários grandes clubes.

Relatos anteriores associavam o jogador a uma transferência para a Premier League, diante do interesse do Tottenham e do Aston Villa, especialmente devido ao desejo do jogador de viver uma nova experiência fora do clube parisiense.

O interesse não se limitou aos clubes ingleses, já que relatos indicam que o Leipzig e o Borussia Dortmund, da Alemanha, também estão de olho no jogador, aproveitando sua reputação de desenvolver jovens talentos e dar-lhes oportunidades de brilhar.

Mbaye disputou 42 partidas com a camisa do Paris Saint-Germain em diversas competições, marcando 4 gols e dando 4 assistências, o que consolidou sua posição como um dos alas em ascensão mais promissores da Europa.

De acordo com o site francês “Foot Mercato”, o Manchester City incluiu o nome de M'Baye em sua lista de candidatos para as contratações de verão, em um momento em que o clube se prepara para reorganizar seu ataque após a saída de vários jogadores.

O interesse do ex-campeão inglês surge no contexto da saída do português Bernardo Silva para o Real Madrid, além dos rumores que apontam para uma possível saída do brasileiro Savinho durante a atual janela de transferências.

Embora M'Baye não tenha sido titular na seleção do Senegal na Copa do Mundo de 2026, ele soube aproveitar os minutos que teve, tendo disputado 160 minutos em quatro partidas, nas quais apresentou um desempenho notável.

Seu momento de maior destaque no torneio foi contra a França, quando liderou a reação da seleção de seu país na partida que terminou com a derrota do Senegal por 3 a 1, após driblar Theo Hernández e marcar um gol com um chute forte — uma jogada que destacou seu enorme potencial.

Por sua vez, o Paris Saint-Germain não se opõe à ideia de vender o jogador durante a atual janela de transferências, caso receba uma oferta adequada, diante do crescente interesse de clubes das ligas inglesa e alemã, segundo informou o “Foot Mercato”.