O Manchester City enfim achou o substituto de Agüero em Julian Álvarez?

Um intervalo de mais de cinco anos sem uma contratação de centroavante chegou ao fim no último dia da janela de transferências de janeiro, quando o City comprou o argentino Julián Álvarez por 18 milhões de euros (cerca de R$ 111 milhões), do River Plate.

No entanto, levará um pouco mais de tempo até que ele faça parte do elenco de Guardiola, com o jogador de 22 anos permanecendo no clube de Buenos Aires até julho, pelo menos.

Certamente, há uma grande empolgação com uma contratação que atraiu comparações inevitáveis ​​​​com Aguero devido a uma combinação de sua nacionalidade e um estilo de jogo explosivo e agressivo, além de sua capacidade de marcar gols.

Álvarez, que marcou 18 gols para se tornar o artilheiro da Primeira Divisão Argentina na temporada passada, idolatra Aguero e desde então o seguiu até a seleção.

Acredita-se que Álvarez poderia entrar no time principal do City na próxima temporada, mas ainda existe a possibilidade de ele ficar na Argentina por mais tempo ou então se juntar a um clube do Grupo City. A última vez que o Manchester City tinha contratado um centroavante para o time principal foi em 2016.

Gabriel Jesus era o jogador em questão, mas se você considerar que ele agora se vê mais como um ponta, então você teria que voltar para Wilfried Bony, antes de Pep Guardiola assumir, pela última vez um centroavante se juntou o elenco do City.

Uma razão óbvia para essa relativa falta de ação no mercado de transferências foi que o City já estava com Sergio Aguero como seu goleador mortal.

Como o maior atacante do clube, bem como o quarto maior artilheiro da história da Premier League, era praticamente impossível encontrar alguém melhor.

Outro argumento para a relutância do City em contratar um atacante até agora é que Guardiola conseguiu reestruturar seu time para ser tão perigoso sem um atacante de área.

Jogando com um falso nove, dois falsos noves ​​ou um substituto no meio-campo, Guardiola levou o City ao topo da Premier League após o sucesso do título na temporada passada.

Mas o técnico do time azul de Manchester sempre quis a opção de um atacante fixo e quando Aguero saiu no ano passado após uma temporada interrompida por lesões, alvos foram procurados.

Harry Kane entrou na pauta, flertes com Cristiano Ronaldo não deram em nada e, em vez de fazer uma compra emergencial, o City entrou na temporada sem um camisa 9, de fato.

"Acreditamos firmemente que ele é um dos melhores jovens atacantes da América do Sul", disse o diretor de futebol Txiki Begiristain.

“Estou muito feliz por termos conseguido trazê-lo para o Manchester City. Eu realmente acredito que podemos fornecer a ele as condições certas para cumprir seu potencial e se tornar um jogador de ponta”, finalizou o dirigente.

Álvarez comemorou seu 22º aniversário quando o acordo foi concluído e um contrato de cinco anos e meio sugere que o City está pensando em longo prazo com essa transferência.

Como é o jogador do ano da América do Sul, vários clubes europeus estavam ligados a ele, incluindo o Real Madrid, onde já havia passado dois anos como jogador da academia do clube espanhol, mas não pôde ingressar por causa das regras de idade.

Voltando à Argentina, ele fez parte do time do River Plate que venceu a Copa Libertadores em 2018 contra o rival Boca Juniors e desde então tem feito muito sucesso.

Mas um anúncio de contratação relativamente discreto, sem entrevistas e com pouca festa, mostra que ele é uma contratação para o futuro.

Não se espera que o acordo tenha impacto nos planos de fazer uma grande contratação no final da temporada, depois que o City não conseguiu encontrar o substituto de Aguero no verão passado.

Erling Haaland, do Borussia Dortmund, continua a ser o principal alvo, mas, depois de mais 16 gols em 14 jogos na Bundesliga esta temporada, a competição pelo jogador norueguês deverá intensificar-se.

Com uma cláusula de liberação que se acredita estar próxima de 80 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões), a maioria dos superclubes europeus estará interessada, mesmo que o jogador de 21 anos tenha altas demandas salariais. O Real Madrid é visto como um grande interessado por Haaland, com fontes sugerindo que ele pode preferir uma mudança para a La Liga nesta fase de sua carreira.

No entanto, uma mudança para a capital espanhola pode ser difícil se os relatos de um grande acordo entre o Real e a estrela do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, estiverem corretos.

O agente de Haaland, Mino Raiola, confirmou o Etihad Stadium como um possível destino, enquanto seu pai, Alf-Inge, sabe tudo sobre o City, tendo passado três anos lá como jogador e levado Erling a partidas regularmente quando era criança.

Haverá também uma lista de alternativas, com Darwin Nunez, do Benfica, e João Félix, do Atlético de Madrid, sendo observados.

No entanto, há um caminho claro para Álvarez se provar para os campeões da Premier League e uma oportunidade de seguir os passos de Aguero.