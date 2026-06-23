O maior de todos os tempos... Ronaldo segue os passos de Messi com um novo recorde histórico





Cristiano Ronaldo, capitão da seleção de Portugal, seguiu os passos de seu rival argentino, Lionel Messi, ao bater um novo recorde histórico na Copa do Mundo.

A seleção de Portugal enfrentou a seleção do Uzbequistão nesta terça-feira, no estádio de Houston, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Aos seis minutos de jogo, Ronaldo marcou o primeiro gol de Portugal contra a seleção do Uzbequistão, ao desviar com maestria um cruzamento de João Cancelo para o fundo da rede, antes de marcar o segundo gol aos 39 minutos, em uma jogada de um contra um com o goleiro.

Ronaldo tornou-se o jogador mais velho a marcar um gol pela seleção de Portugal na história da Copa do Mundo, com 41 anos e 138 dias, superando Pepe, que detinha esse recorde desde a Copa do Mundo de 2022, com 39 anos e 283 dias.

“O Don” somou essa conquista histórica a outra: a de ser o jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção de Portugal na história da Copa do Mundo, já que marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2006 com 21 anos e 132 dias.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Ronaldo é o terceiro jogador a conquistar os títulos de maior e menor jogador a marcar um gol pela seleção de seu país na história da Copa do Mundo, entre as seleções que tiveram mais de um jogador marcando gols.

Michael Laudrup foi o primeiro a alcançar essa marca com a seleção da Dinamarca, seguido pelo lendário argentino Lionel Messi e, em seguida, por Ronaldo.



