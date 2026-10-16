O marroquino Mourad Batna roubou os holofotes mais uma vez na Liga Roshan Saudita, após cobrar uma falta espetacular que estufou a rede do Al Hazem e conduzir o Al Fateh a uma vitória emocionante por 3 a 2, em partida válida pela nona rodada. O astro marroquino volta a colocar seu nome com força entre os principais estrangeiros que deixaram uma marca clara nos gramados sauditas e se impõe como assunto na imprensa esportiva graças à sua constância, apesar da idade avançada.

O chute de Batna não foi apenas um gol decisivo em uma partida difícil, mas também carregou um valor estatístico relevante, elevando seu total para 5 gols de falta direta desde que chegou à Liga Roshan, aproximando-se da dupla formada pelo português Cristiano Ronaldo e pelo brasileiro Anderson Talisca, que o superam por apenas um gol.

Um ícone entre os estrangeiros do Campeonato Saudita

O nível apresentado pelo jogador do Al Fateh despertou a admiração de vários jornalistas sauditas, que elogiaram sua capacidade de manter a influência técnica e agregar à equipe, apesar de não atuar em nenhum dos grandes clubes com enorme poder ofensivo.

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O jornalista Abdulaziz Al Ghayama declarou, pela rede de canais "Al Riyadiah", da Arábia Saudita: "Mourad Batna é um dos ícones entre os jogadores estrangeiros do nosso campeonato, é um jogador que se impõe, e isso é prova de sua qualidade".

Essa avaliação reflete o status alcançado por Batna no Campeonato Saudita, depois de se tornar uma das principais peças do Al Fateh, graças à sua habilidade nos duelos individuais e à sua capacidade de criar oportunidades e marcar, além de seu destaque na cobrança de bolas paradas, elementos que lhe dão um valor que vai além dos números.

Turki Al Ajama: tem 36 anos e 95 participações em gols no campeonato!

Por sua vez, o jornalista Turki Al Ajama manifestou grande admiração pelo que o astro marroquino vem apresentando, destacando que Batna possui uma personalidade técnica cujos movimentos são difíceis de prever, além da capacidade de executar soluções ofensivas até diante de adversários que conhecem seu perigo.

Al Ajama disse, pela rede de canais "Thmanyah": "Admito que gosto de Mourad Batna. Esse jogador é diferente dos outros. Você, como adversário, sabe o que ele vai fazer, mas não consegue pará-lo".

E acrescentou: "Estamos falando de 36 anos, e falamos de 95 participações em gols no Campeonato Saudita, em um clube que não é ofensivo o tempo todo".

Esse elogio evidencia a capacidade de Batna de continuar oferecendo um rendimento ofensivo influente apesar da idade avançada, já que sua influência não depende apenas da velocidade, mas de sua habilidade no trato com a bola e da boa escolha do momento adequado para chutar ou passar, o que o ajuda a fazer a diferença até em partidas complicadas.

O segredo do vínculo de Batna com o Al Fateh

O jornalista Turki Al Dabaan, por sua vez, elogiou o potencial do jogador marroquino, considerando que seu valor não se limita ao que apresenta dentro de campo, mas se estende à sua personalidade e à forma como conduz sua carreira, além do apego ao seu papel dentro do Al Fateh, apesar do que se comentou sobre propostas recebidas de outros clubes.

Al Dabaan afirmou, pela rede de canais "Thmanyah": "Mourad Batna é um jogador especial, e não se destaca apenas pelo estrelato dentro de campo".

E concluiu: "Mourad é um jogador sensato. Recebeu propostas de outros clubes, mas recusou porque conhece seu valor no Al Fateh. As duas assistências na partida de hoje mostraram a garra que Mourad Batna tem, e ele é um dos pilares do Al Fateh".