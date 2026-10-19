O mago do Al-Hilal no topo: os 5 melhores craques da 7ª rodada da Liga Joy de Elite

A sétima rodada da Liga Joy de Elite Sub-21 foi marcada pelo brilho de um grupo de jovens talentos que conseguiram deixar sua marca com seus clubes, seja marcando gols ou contribuindo para as vitórias.

Loai Al-Obaidi, atacante do Al-Hilal, liderou o cenário após marcar dois gols que levaram sua equipe a vencer o Al-Feiha por 3 a 0, enquanto Battal Al-Harthi e Ziad Al-Shammari se destacaram marcando dois gols cada um, ao lado de Abdulaziz Al-Shammari, do Al-Ittihad, e Turki Al-Ghamil, do Al-Hilal, na lista dos cinco principais nomes que merecem acompanhamento.

Loai Al-Obaidi: o craque da rodada e uma dupla pelo Al-Hilal

Loai Al-Obaidi mereceu estar no topo do cenário durante a sétima rodada, após marcar dois gols na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Feiha por 3 a 0, confirmando sua capacidade de fazer a diferença no terço ofensivo.

Seus dois gols vieram aos 31 e 42 minutos, depois de mostrar um apurado senso de gol e capacidade de aproveitar as oportunidades, dando à sua equipe uma clara vantagem antes do fim do primeiro tempo.

Leia também: O negócio do bilhão incendeia o Al-Nassr: Ronaldo se aproxima de possuir 20% do clube!

Al-Obaidi não se limitou a marcar, mas contribuiu para dar ao Al-Hilal um começo forte rumo à conquista dos três pontos, em um momento em que segue impondo seu nome entre os principais talentos ofensivos da competição.

Battal Al-Harthi: dois gols que dão fôlego ofensivo ao Al-Riyadh

Battal Al-Harthi impôs seu nome entre os craques da rodada, após marcar dois gols pela equipe do Al-Riyadh no confronto contra o Al-Faisaly, que terminou empatado em 2 a 2.

O jogador conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, levando sua equipe a marcar dois gols em uma partida que teve disputa aberta entre os dois lados.

Apesar de o Al-Riyadh não ter saído com os três pontos, o desempenho goleador de Al-Harthi foi um dos destaques da partida, depois de provar sua capacidade de chegar às redes e contribuir diretamente para o resultado.

Ziad Al-Shammari: brilho goleador em uma noite de empate emocionante

Por sua vez, Ziad Al-Shammari roubou a cena com o Al-Tadamon, após marcar dois gols durante o emocionante empate contra o Al-Ahli por 3 a 3, em uma das partidas mais recheadas de gols da rodada.

O brilho de Al-Shammari deu à sua equipe uma presença ofensiva marcante diante de um adversário forte, confirmando sua capacidade de aproveitar as oportunidades em confrontos que exigem grande eficiência diante do gol.

Apesar de a partida ter terminado sem vencedor, os dois gols fizeram do jogador um dos principais nomes individuais da sétima rodada.

Abdulaziz Al-Shammari: um talento do Al-Ittihad que merece acompanhamento

Abdulaziz Al-Shammari representa um dos nomes promissores nas fileiras do Al-Ittihad Sub-21, após chamar a atenção por suas capacidades ofensivas e seu potencial, que lhe dão flexibilidade para se movimentar longe da posição de atacante tradicional.

Al-Shammari se destaca por sua capacidade de se movimentar em direção às pontas e participar da construção das jogadas, além da pegada ofensiva que possui e que o ajuda a ameaçar o gol dos adversários.

Sua presença na lista dos principais craques da rodada veio em meio à vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Taawoun por 2 a 1, e à sua continuidade entre os talentos cujo desenvolvimento a torcida da equipe aguarda ao longo da temporada.

Turki Al-Ghamil: uma nova marca com o Al-Hilal

Turki Al-Ghamil completou a lista dos cinco craques, após marcar o terceiro gol do Al-Hilal nas redes do Al-Feiha aos 69 minutos, encerrando a vitória de sua equipe por 3 a 0.

O gol de Al-Ghamil veio para confirmar a importância de seu papel no sistema ofensivo da equipe, especialmente diante de sua capacidade de aproveitar os espaços e contribuir para a finalização das jogadas.

Além disso, seu brilho ao lado de Al-Obaidi deu ao Al-Hilal mais de uma fonte de perigo durante a partida, fazendo a equipe sair com uma vitória que uniu a superioridade ofensiva à manutenção da defesa sem sofrer gols.

Entre os dois gols de Al-Obaidi, Al-Harthi e Al-Shammari, e as marcas de Abdulaziz Al-Shammari e Turki Al-Ghamil, a sétima rodada ofereceu uma nova prova da diversidade de talentos na Liga Joy de Elite.

E com a continuidade da disputa entre os clubes, a capacidade desses jogadores de repetir seus níveis e desenvolver seu desempenho segue sendo um fator importante no acompanhamento de sua evolução, e uma nova oportunidade de provar que merecem subir a patamares mais altos no futebol saudita.