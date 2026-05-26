O Liverpool quer dar uma investida no PSG e está de olho em uma estrela mundial de primeira linha

Fabrizio Romano prevê um efeito dominó no mercado de transferências neste verão. O jornalista italiano especializado em transferências afirma que devemos acompanhar de perto as situações de Yan Diomande e Bradley Barcola.

Segundo Romano, o Liverpool já queria contratar Barcola no verão passado, mas o negócio acabou não dando certo. Neste verão, os Reds vão tentar novamente com o Paris Saint-Germain.

Ao mesmo tempo, o Liverpool está de olho no atacante Diomande, do RB Leipzig. O atacante da Costa do Marfim causou grande impressão na Bundesliga na última temporada.

O PSG também está de olho em Diomande. Caso o clube parisiense decida ir atrás de Diomande, Barcola poderá sair. O Liverpool seria então o principal candidato a contratá-lo.

Caso Diomande prefira o Liverpool ao PSG, Barcola permanecerá em Paris. Segundo Romano, haverá, portanto, um efeito dominó neste verão.

Além do Liverpool, o Arsenal também está interessado em Barcola. O jogador da seleção francesa marcou treze gols e deu cinco assistências nesta temporada.