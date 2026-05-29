O Liverpool e a Tommy Hilfiger redefinem a moda para os dias de jogo com a campanha de verão de 2026

A parceria entre a Tommy Hilfiger e o Liverpool FC tornou-se uma das colaborações mais comentadas entre o mundo da moda e o futebol. Após anunciarem sua parceria global plurianual histórica no início deste ano, as marcas lançaram a campanha de Verão 2026, em um momento perfeito na véspera da Copa do Mundo de 2026.

A coleção não se destina a ser réplicas de uniformes para o campo. Em vez disso, trata-se de uma linha premium de roupas para estilo de vida, viagens e pré-jogo. Tommy Hilfiger pegou seu DNA preppy característico da Costa Leste americana — pense no estilo Ivy League, linhas bem definidas e vibrações universitárias — e o combinou com a identidade icônica do Liverpool FC.

A coleção Verão 2026 apresenta alfaiataria sofisticada, silhuetas descontraídas e peças clássicas da Tommy Hilfiger reimaginadas através de uma lente moderna. Em toda a coleção, a paleta de cores vermelho, branco e azul característica da Tommy Hilfiger é combinada com detalhes de inspiração náutica, trazendo um toque renovado ao estilo clássico “preppy” da marca.

Tommy Hilfiger

A colaboração é apoiada por uma campanha de altíssimo nível, filmada nos arredores de Anfield e na cidade de Liverpool, enfatizando a comunidade e as raízes. Jogadores-chave do time masculino, incluindo Virgil van Dijk, Florian Wirtz e Dominik Szoboszlai, são os destaques da coleção, mostrando como as roupas transitam do luxo de viagem para o estilo urbano do dia a dia.

Loja: Liverpool FC x Tommy Hilfiger Verão 2026 Campanha:

A coleção da campanha de verão 2026 do Liverpool FC x Tommy Hilfiger já está disponível para compra online no site da Tommy Hilfiger.



