O clube turco Konyaspor continua insistindo na tentativa de contratar Imam Ashour, meio-campista do Al-Ahly, diante do desejo da equipe turca de aproveitar a última vaga para contratar um jogador estrangeiro durante a atual janela de transferências.

A rede turca "Yeni Haber" informou que as negociações sobre a transferência de Imam Ashour ainda não chegaram a um acordo definitivo, mas o Konyaspor não desistiu do negócio e insiste na contratação do jogador egípcio de 28 anos.

Segundo a rede, o Al-Ahly insistia inicialmente em receber 8 milhões de dólares, além de bônus adicionais, antes de reduzir suas exigências financeiras, e agora espera-se que o negócio seja fechado por 7,5 milhões de dólares.

Apesar de não ter sido alcançado um acordo sobre os detalhes finais do negócio, o Konyaspor ainda espera chegar a um entendimento com o Al-Ahly e concretizar a transferência de Imam Ashour, que se tornou o principal alvo do clube turco no mercado de verão.

Imam Ashour havia se juntado ao Al-Ahly vindo do Midtjylland, da Dinamarca, e conseguiu, no período recente, se firmar como um dos principais jogadores do meio-campo da equipe, além de brilhar com a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026.

O lendário jogador egípcio Mohamed Salah já havia se transferido para o Trabzonspor na atual janela, e, caso Ashour se junte ao Konyaspor, poderemos assistir a um confronto direto entre as duas estrelas do Egito em solo turco.

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