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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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O jogador se curva em sinal de respeito a Messi: vai marcar 9 gols em 3 partidas

Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Copa do Mundo
L. Messi
A. Vidal
Argentina
Argélia

Arturo Vidal, lenda da seleção chilena, demonstrou grande admiração pelo desempenho de Lionel Messi, capitão da seleção argentina, durante a partida de estreia do “Tango” na Copa do Mundo.

Messi brilhou na partida da Argentina contra a Argélia e marcou três gols, tornando-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, empatado com o lendário alemão Miroslav Klose.

Vidal, conhecido como “O Guerreiro” devido ao seu estilo agressivo em campo, já foi companheiro de equipe de Messi no Barcelona.

O jornal AS” informou que Vidal acompanhou a partida da Argentina contra a Argélia por meio de seu canal de transmissão ao vivo. 

Vidal ficou impressionado com a atuação de Messi e deixou vários comentários que agitaram as redes sociais nas últimas horas.

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Vidal disse: “O monstro espacial não erra. O único que joga na Argentina é o Leo, ninguém mais, ele joga sozinho”.

E continuou: “Messi é o único que se move pensando no gol. Ele superou todos eles. E ainda tem pela frente os jogos contra a Jordânia e a Áustria… Vai marcar 9 gols em 3 partidas”.

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