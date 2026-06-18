O jogador se curva em sinal de respeito a Messi: vai marcar 9 gols em 3 partidas

Arturo Vidal, lenda da seleção chilena, demonstrou grande admiração pelo desempenho de Lionel Messi, capitão da seleção argentina, durante a partida de estreia do “Tango” na Copa do Mundo.

Messi brilhou na partida da Argentina contra a Argélia e marcou três gols, tornando-se o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, empatado com o lendário alemão Miroslav Klose.

Vidal, conhecido como “O Guerreiro” devido ao seu estilo agressivo em campo, já foi companheiro de equipe de Messi no Barcelona.

O jornal “AS” informou que Vidal acompanhou a partida da Argentina contra a Argélia por meio de seu canal de transmissão ao vivo.

Vidal ficou impressionado com a atuação de Messi e deixou vários comentários que agitaram as redes sociais nas últimas horas.

Vidal disse: “O monstro espacial não erra. O único que joga na Argentina é o Leo, ninguém mais, ele joga sozinho”.

E continuou: “Messi é o único que se move pensando no gol. Ele superou todos eles. E ainda tem pela frente os jogos contra a Jordânia e a Áustria… Vai marcar 9 gols em 3 partidas”.