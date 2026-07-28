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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

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O jogador foi informado da decisão de saída: astro do City define seu futuro

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O motivo foi revelado

Relatos recentes da imprensa revelaram uma nova reviravolta na carreira do jovem craque brasileiro Savinho, que tomou uma decisão crucial antes do início da nova temporada.

Savinho não foi um dos titulares no elenco do Manchester City na temporada passada, tendo disputado 36 partidas em todas as competições.

No total, o ponta brasileiro jogou 1502 minutos, nos quais marcou quatro gols e deu duas assistências.

O especialista em transferências Fabrizio Romano confirmou que Savinho informou à diretoria do Manchester City seu desejo de deixar o clube durante a atual janela de transferências de verão.

E prosseguiu: "O craque brasileiro deseja participar de forma regular e com maior frequência para dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento técnico, e a diretoria do Manchester City já está plenamente ciente de sua situação e de seu desejo, ressaltando que a decisão final sobre esse passo permanece nas mãos do clube".

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Ele apontou que o Tottenham acompanha de perto a situação de Savinho, tendo-o definido como um de seus principais alvos para reforçar seu elenco, em meio a relatos que indicam o acompanhamento do clube londrino ao ponta brasileiro e seu interesse por ele desde maio passado.

Savinho havia se juntado ao City no verão de 2024, vindo do Troyes, da França, antes de assinar, em outubro de 2025, um contrato de longa duração que o vincula ao clube até o verão de 2031.

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