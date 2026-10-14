A expulsão do francês Michael Olise na partida de seu time, o Bayern de Munique, contra o Viking da Noruega continua provocando ampla repercussão no país nórdico.

O Viking conseguiu impor o empate em 3 a 3 ao Bayern de Munique dentro de seus domínios, apesar de estar à frente por 2 a 0 no início da partida, realizada ontem, terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

Olise perdeu a calma que lhe é característica durante o confronto, depois de receber inicialmente um cartão amarelo por puxar a camisa de Henrik Heggheim, antes de provocar sua expulsão poucos momentos depois.

Enquanto o árbitro mostrava o cartão amarelo para o jogador francês, e com vários atletas se aglomerando em torno do lance, Olise jogou a bola na direção da cabeça de Zlatko Tripic, em uma atitude que o árbitro viu diretamente, aplicando-lhe o segundo cartão amarelo e, em seguida, o cartão vermelho.

A expulsão de Olise veio em um momento delicado, já que o Bayern de Munique estava à frente por 3 a 2, mas o time alemão não conseguiu manter a vantagem e levou o gol de empate aos 90 minutos, perdendo dois pontos preciosos em sua caminhada na competição.

Por sua vez, Kristoffer Askildsen, jogador do Viking, comentou a atitude do astro do Bayern de Munique. O site "Foot Mercato" reproduziu suas declarações ao canal "TV2": "Quando ele jogou a bola, eu pensei: mas que idiota!".







