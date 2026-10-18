O ucraniano Illia Zabarnyi, zagueiro do Paris Saint-Germain, falou sobre a necessidade de seu país continuar recebendo o apoio francês e manifestou a esperança de que o próximo presidente siga ajudando Kiev. As declarações vieram após a vitória de sua equipe sobre o Strasbourg por 3 a 1, neste sábado, pelo Campeonato Francês.

O defensor afirmou, na zona mista após a partida: "Sei que Emmanuel Macron ajuda muito a Ucrânia, e isso é extremamente importante para nós".

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O autor do primeiro gol do PSG contra o Strasbourg completou, em declarações divulgadas pela rede francesa "RMC": "Estamos realmente orgulhosos do nosso país e orgulhosos de ter um bom sistema. Espero que o novo presidente francês continue ajudando a Ucrânia, porque não nos orgulhamos apenas da Ucrânia, mas de toda a Europa".

As declarações de Zabarnyi foram uma resposta à posição de Marine Le Pen, líder do partido Reunião Nacional e possível candidata a suceder Emmanuel Macron nas eleições presidenciais marcadas para maio de 2027.

Le Pen havia anunciado que manteria a ajuda financeira à Ucrânia por um período de 6 meses caso seja eleita presidente, e que a interromperia depois disso.

Segundo o Instituto Kiel, da Alemanha, que acompanha a ajuda destinada à Ucrânia, a contribuição total da França desde fevereiro de 2022 chegou a cerca de 27 bilhões de euros, dos quais 19 bilhões de euros por meio de suas contribuições à ajuda europeia e 7,9 bilhões de euros em forma de ajuda bilateral direta.

Ainda assim, a contribuição francesa permanece inferior à alemã, já que a Alemanha, maior contribuinte europeia, forneceu cerca de 54 bilhões de euros, divididos entre 31 bilhões de euros de ajuda bilateral e 23 bilhões de euros por meio de suas contribuições à ajuda europeia.



