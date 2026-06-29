O jogador da seleção holandesa Crysencio Summerville pode mudar de clube em Londres

Crysencio Summerville está na mira do Chelsea e do Tottenham Hotspur, segundo o The Guardian. O ponta de 24 anos do West Ham United e da seleção holandesa pode mudar de clube dentro de Londres.

O West Ham United foi rebaixado da Premier League na última temporada e, por motivos financeiros, precisa facilitar a saída do jogador. Summerville tem contrato com o clube londrino até meados de 2029.

No entanto, o jogador de Roterdã não precisa deixar a capital inglesa. O Chelsea e o Tottenham teriam se juntado ao Manchester United e ao Paris Saint-Germain, que já haviam demonstrado interesse anteriormente.

Além de Summerville, o Chelsea também identificou Jarrod Bowen (29) como um ponta interessante para ser contratado do West Ham. O Tottenham, por sua vez, está de olho apenas no holandês.

O West Ham pediria pelo menos 50 milhões de euros por Summerville, que marcou dois gols e deu duas assistências em suas primeiras cinco partidas pela seleção holandesa.

Há dois anos, o West Ham pagou quase 30 milhões de euros ao Leeds United para contratar Summerville.

O jogador formado nas categorias de base do Feyenoord parece estar chegando ao fim de sua trajetória de 56 partidas pelo West Ham. Nesse período, Summerville marcou oito gols e deu sete assistências.