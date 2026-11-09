O clube mauritano Douanes encerrou a disputa judicial com o guineense Hafia Conakry, após receber uma decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) que rejeitou o recurso de seu adversário e confirmou a decisão da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a repetição da partida de volta entre as duas equipes na primeira fase preliminar da Copa da Confederação Africana.

O clube mauritano anunciou, em comunicado oficial nesta segunda-feira, a emissão da decisão do TAS que rejeitou o recurso apresentado pelo Hafia Conakry em 8 de outubro de 2026, mantendo a decisão da Comissão de Organização de Competições de Clubes da CAF, emitida em 14 de setembro passado, que considerou a impossibilidade de realização da partida como um caso de força maior e aprovou sua reprogramação.

O Douanes afirmou que a decisão lhe concede o direito de classificação para a segunda fase preliminar do torneio na temporada 2026-2027, para enfrentar o argelino CR Belouizdad.

Os detalhes da crise remontam à impossibilidade de a delegação do Douanes viajar até a capital guineense, Conakry, para disputar a partida de volta, que estava marcada para o dia 11 de setembro passado, devido a um acidente sofrido pela aeronave que deveria transportar a equipe, o que levou a CAF a considerar o episódio como força maior e a tomar a decisão de repetir a partida.

O confronto foi realizado posteriormente no dia 19 de setembro e terminou com a vitória do Douanes por um gol a zero, garantindo à equipe mauritana a vaga de classificação pelo placar agregado de 3 a 2, depois de o jogo de ida em Nouakchott ter terminado empatado em 2 a 2.

Mas o Hafia Conakry rejeitou a decisão, por considerar que a ausência de seu adversário não foi resultado de força maior, e sim de falhas organizacionais, apresentando então um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, que decidiu, no dia 16 de outubro passado, adiar provisoriamente o confronto entre Douanes e CR Belouizdad, até a resolução do litígio.

Com a emissão da decisão final que rejeitou o recurso, a controvérsia jurídica foi resolvida a favor do clube mauritano, tornando confirmada sua classificação para a próxima fase e abrindo caminho para seu aguardado confronto com o CR Belouizdad.