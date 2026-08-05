A Federação Iraquiana de Futebol definiu o futuro do australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, após chegar a um acordo para renovar seu contrato por sete meses, mantendo-o no comando da seleção iraquiana nos próximos compromissos, com destaque para a Copa do Golfo e a Copa da Ásia.

O segundo vice-presidente da Federação Iraquiana, Mohammed Nasser, afirmou em declarações à Agência de Notícias Iraquiana, nesta quarta-feira, que a federação preferia conceder a Arnold um contrato de quatro anos, mas o treinador australiano manifestou inicialmente o desejo de assinar por apenas um ano, antes de ambas as partes chegarem, após uma série de negociações, a um acordo final que prevê a prorrogação do contrato por sete meses, de forma a se ajustar ao calendário das próximas competições.

Nasser esclareceu que o contrato foi assinado preliminarmente pelos dois lados, enquanto os trâmites administrativos internos da federação estão sendo concluídos, com a cerimônia oficial de assinatura prevista para acontecer na capital, Bagdá, nos próximos dias.

Ele apontou que o acordo inclui cláusulas de rescisão que preservam os direitos de ambas as partes, afirmando que a federação teve o cuidado de redigir o contrato de modo a garantir os direitos tanto da comissão técnica quanto da federação.

O dirigente iraquiano recusou-se a revelar o valor financeiro do contrato, esclarecendo que os detalhes financeiros permanecem no âmbito da confidencialidade do acordo firmado entre as partes.

A decisão da renovação ocorre apesar da eliminação da seleção iraquiana ainda na primeira fase da Copa do Mundo de 2026, num movimento que reflete a intenção da federação de manter Arnold no comando na próxima etapa, que inclui a participação na Copa do Golfo e na Copa das Nações da Ásia.

Reportagens anteriores da imprensa haviam alegado que o marroquino Walid Regragui era candidato a comandar a seleção iraquiana, mas esses rumores chegaram ao fim com o acordo da Federação Iraquiana com Arnold para a renovação.