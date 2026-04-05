O Inter humilha uma AS Roma desorganizada, apesar da bela assistência de Devyne Rensch

O Inter derrotou o AS Roma com grande convicção no domingo. O líder da tabela mostrou-se extremamente eficaz e submeteu os visitantes a um verdadeiro calvário: 5 a 2. O Inter está agora nove pontos à frente do segundo colocado, o AC Milan, que visita o Napoli na segunda-feira. A Roma permanece em sexto lugar na Série A e corre o risco de passar mais uma temporada sem disputar a Liga dos Campeões.

O Inter, com Denzel Dumfries no time titular, começou de forma fantástica para seus torcedores. Marcus Thuram teve tempo e espaço para encontrar o jogador livre na área e, sem surpresa, escolheu Lautaro Martínez, que marcou com um chute certeiro logo no primeiro minuto: 1 a 0.

O Inter parecia irritado e, por meio de Hakan Çalhanoglu e Federico Dimarco, poderia ter chegado rapidamente ao 2 a 0, mas, desta vez, o goleiro Mile Svilar conseguiu defender para a Roma, que havia começado de forma particularmente fraca.

A Inter diminuiu um pouco o ritmo depois disso, o que deu à Roma a oportunidade de pensar em atacar. Donyell Malen, que assim como Devyne Rensch começou a partida, chegou bem perto com sua cabeçada bem calculada, na qual Yann Sommer mal conseguiu tocar com a ponta dos dedos.

Malen tentou de longe pouco depois, mas viu sua tentativa passar a um metro da trave. A cinco minutos do intervalo, a Roma finalmente marcou, e Rensch teve um papel fundamental. O lateral-esquerdo improvisado deu um passe preciso para Mancini, que cabeceou para o gol: 1 a 1.

No entanto, nos acréscimos do primeiro tempo, a Roma sofreu um golpe duro. Çalhanoglu chutou de cerca de trinta metros e viu seu característico e fantástico chute de longa distância entrar por trás de Svilar: 2 a 1.

Esse gol marcou o início de um segundo tempo extremamente produtivo para o Inter. Thuram se livrou com facilidade de Rensch, que foi levemente segurado, para depois cruzar para Lautaro. El Toro finalizou com precisão com a parte interna do pé.

Apenas três minutos depois, o placar marcava 4 a 1. Çalhanoglu voltou a mostrar sua classe com uma cobrança de escanteio perfeita. Thuram foi encontrado e cabeceou sem marcação no canto oposto.

A Roma não teve resposta para o jogo da Inter, que aos 63 minutos marcou seu quinto gol da noite. Evan Ndicka falhou na defesa, permitindo que Nicolò Barella recuperasse a bola. Após um passe errado, ele teve sorte de ver a bola cair aos seus pés e acertou o ângulo superior: 5 a 1.

A Roma reagiu em seguida, quando o passe de Malen, desviado pelo calcanhar de um zagueiro da Inter, chegou aos pés de Lorenzo Pellegrini, e o italiano chutou com força. Nos minutos finais, Denzel Dumfries e Pio Esposito, entre outros, perderam chances de ampliar a vantagem: 5 a 2.