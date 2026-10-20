Um ataque arrasador que marca a partir de meias oportunidades e uma defesa que sangra em cada partida europeia. Esse é o paradoxo que transforma o Barcelona quase perfeito em um time que vive à beira do perigo na Liga dos Campeões da Europa.

Hoje à noite, no estádio mais difícil e diante do time que mais marcou gols na competição, os comandados de Hansi Flick terão de cumprir uma missão que parece impossível: manter o gol zerado pela primeira vez em um ano e meio.

Maldição europeia que persiste desde o jogo contra o Dortmund

O Barcelona vive uma crise defensiva silenciosa no Velho Continente. Desde a grande vitória por 4 a 0 sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final, em 9 de abril de 2025, o time catalão não conheceu mais o gosto do gol zerado, segundo o "Sport".

Foram 17 jogos consecutivos na Liga dos Campeões em que o time sofreu gols, totalizando 29 gols, um número que não condiz com um campeão que quer ser coroado. É verdade que a maioria desses gols não lhe custou a eliminação, porque seu ataque respondia com força, mas as lições do passado são duras.

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Diante da Inter de Milão na semifinal de duas temporadas atrás, e diante do Atlético de Madrid nas quartas de final da temporada anterior, o Barcelona pagou caro por essa displicência defensiva.

O problema começou com Szczesny como goleiro titular e continuou mesmo com a chegada de Joan García, que melhorou os números de forma evidente, mas ainda não conseguiu quebrar o azar europeu. Nesta temporada, ele sofreu apenas dois gols, mas marcados em dois jogos fáceis que terminaram com vitórias arrasadoras sobre Galatasaray e Feyenoord.

O paradoxo: goleiro Zamora sofre na Europa

Os números revelam a dimensão do paradoxo. Joan García, premiado com o troféu Zamora de melhor goleiro de La Liga, disputou 30 jogos no campeonato (2.790 minutos) e sofreu apenas 21 gols, com uma média de 0,7 gol por jogo, números extraordinários.

A queda em seus números na Europa não reflete uma baixa em seu nível, mas sim a filosofia ofensiva arriscada do Barcelona. O ímpeto do time para o ataque deixa seu goleiro em situações de constante inferioridade, e frequentemente o encontra fora de posição, cobrindo atrás da linha defensiva adiantada.

No entanto, a missão desta noite parece ainda mais complicada diante da máquina de gols parisiense, já que o PSG lidera a lista de artilharia da Liga dos Campeões nesta temporada, com 10 gols, sendo 6 deles contra o Slovan Bratislava na primeira rodada e 4 contra o Manchester City na segunda rodada.

E o mais perigoso é que o time parisiense segue uma assustadora série goleadora, tendo marcado em 13 jogos consecutivos na competição. Desde seu empate sem gols no estádio San Mamés na fase de grupos da temporada passada, nunca mais falhou em balançar as redes.

Defesa provisória diante do trio do terror

O Barcelona será obrigado a enfrentar essa enxurrada ofensiva comandada por Doué, Dembélé e Kvaratskhelia, com uma defesa descrita como provisória e de emergência.

No miolo da defesa, Hansi Flick não tem mais do que Cubarsí e Gerard Martín como opções naturais, além do jovem Cambos. Já nas laterais, vai depender dos jovens Xavi Espart e João Cancelo, diante de uma participação raríssima de Alejandro Baldé nesta temporada.

No papel, as condições não parecem nada favoráveis para quebrar a série negativa, mas este time em específico provou ser capaz de contrariar todas as previsões. Será que o inferno de Paris será o lugar onde o Barcelona encerrará sua missão inacabada e recuperará a solidez defensiva perdida?



