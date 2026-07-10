“O inferno da Flórida”... Alerta meteorológico ameaça adiar o confronto entre Inglaterra e Noruega

O perigo para a Inglaterra e a Noruega não vem mais apenas de dentro do campo... Pois a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026, na Flórida, pode não acontecer na data prevista.

Um meteorologista emitiu o primeiro alerta sobre uma onda de calor extrema na história do estado; a temperatura chegará a 45 graus Celsius, com umidade sufocante, e tempestades com trovoadas podem forçar a FIFA a adiar a partida por meia hora a cada raio.

Isso ocorre antes do tão aguardado confronto entre Inglaterra e Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, programado para acontecer no estado americano da Flórida, em meio a temores reais de que o início da partida seja adiado devido às condições climáticas extremas.

Matt DeVitt, meteorologista da Flórida, revelou, por meio de sua conta na plataforma “X”, que emitiu “meu primeiro alerta de todos os tempos sobre uma onda de calor extrema em todo o estado da Flórida nos próximos três dias”, devido ao aumento acentuado das temperaturas e da umidade.

DeVitt disse: “Vocês vão sentir como se a temperatura estivesse entre 40 e 46 graus Celsius. Mantenham-se hidratados!”, enquanto as previsões indicam que a temperatura na hora da partida pode chegar efetivamente a 45 graus Celsius, em condições extenuantes tanto para os jogadores quanto para a torcida.

E o perigo não se limita ao calor, pois, segundo meteorologistas da BBC (Broadcasting Corporation), citados pelo jornal “The Sun”, espera-se que tempestades com trovoadas atinjam os arredores do estádio antes e durante a partida. Caso o sistema de alerta precoce seja acionado, a partida poderá ser adiada por meia hora a cada novo raio detectado no perímetro do estádio.

O cenário de adiamento não é novidade na Copa do Mundo de 2026. O torneio já testemunhou vários incidentes semelhantes, sendo os mais notáveis o adiamento do início da partida entre México e Inglaterra nas oitavas de final e o atraso no início do segundo tempo do confronto entre Iraque e França na fase de grupos, devido às más condições climáticas.